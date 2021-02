Sanjska vrnitev Klemenčiča in boleč debi Jarošika #video

Celje : Domžale 0:2 (0:1) Arena Z'dežele, brez gledalcev, sodniki: Šmajc, Brezar, Kalan.

Strelca: 0:1 Klemenčič (2.), 0:2 Vrbanec (64./avtogol). Celje: Rozman, Vego (od 41. Martis), Zaletel, Stojinović, Kadušić, Rorič (od 88. Benedičič), Vrbanec, Novak, Kuzmanović, Kerin (od 69. Matjašič), Dangubić (od 69. Sokler).

Domžale: Mulalić, Sikošek, Šoštarič Karič, Vuklišević, Klemenčič (od 83. Adamov), Husmani, Pišek, Svetlin (od 83. Käit), Jakupović, Ibričić, Kolobarić (od 12. Podlogar, od 90. Markuš). Rumeni kartoni: Vrbanec, Novak, Dangubić, Rorič; Šoštarič Karič, Podlogar.

Rdeči karton: /.

Celjani, ki so v četrtek ostali brez tekme proti Aluminiju (to bodo igrali v sredo), so v svojem spomladanskem uvodu pod vodstvom novega trenerja Jirija Jarošika izgubili proti Domžalam, ki so sredi tedna doma igrale 3:3 z Mariborom. Gosti, pri katerih po velikih napakah na obračunu s vijoličnimi ni bilo v kadru vratarja Grege Sorčana, med drugimi pa je manjkal tudi kaznovani Andraž Žinič, so tako prišli do sedme zmage in petega mesta, Celjani ostajajo osmi.

Ekspresno vodstvo Domžal

Domžalčani so tekmo odlično odprli in povedli že v drugi minuti. Po dolgi podaji je Dario Kolobarić streljal v kazenskem prostoru, Matjaž Rozman je žogo odbil, a le do Tilna Klemenčiča, ki jo je nato iz bližine poslal v mrežo.

Zadetek Tilna Klemenčiča:

V enajsti minuti je Jakob Novak žogo z glavo usmeril proti lastnim vratom, a je Rozman žogo odbil v kot, prvi resnejši strel Celja pa je sprožil Maj Rorič z roba kazenskega prostora, toda Ajdin Mulalić ni imel veliko dela. Tik pred koncem polčasa so Domžale prišle do nove lepe priložnosti, sam pred Rozmanom je bil Tamar Svetlin, a se je celjski vratar izkazal, nato pa je še Filip Dangubić na drugi strani poskusil s "škarjicami", a prešibko za spremembo izida.

Vrbanec zatresel lastno mrežo

V uvodu drugega polčasa je najprej za malce bolj vroče dogajanje poskrbel Arnel Jakupović, a je bil Rozman na mestu, je pa slednji spet klonil v 64. minuti, ko ga je premagal kar soigralec Matic Vrbanec, ki je preusmeril žogo v lastno mrežo po podaji Zenija Husmanija z leve strani.

Avtogol Matic Vrbanca:

V 73. minuti je poskusil še Gregor Sikošek, toda Rozman je žogo odbil brez posebnih težav. Celjani so v teh trenutkih sicer poskušali priti do želenega zadetka, sprožili nekaj strelov, a nobenega dovolj dobrega. Tudi Ester Sokler v 82. minuti ni premagal domžalskega čuvaja mreže s strelom z dobrih desetih metrov.

Celje bo v 22. krogu v soboto gostovalo v Mariboru, Domžale pa bodo dan pozneje gostile Tabor.

Dogajanje v Celju v živo:

Konec srečanja v Celju. Domžalčani so zasluženo premagali branilce naslova, katere je prvič vodil Jiri Jarošik. Rumena družina se je na lestvici povzpela na peto mesto, za četrtouvrščenim Koprom zaostaja le še točko. 86. minuta: Celje je zapretilo prek Advana Kadušića, a se je izkazal vratar Domžal Ajdin Mulalić. Domžale so vedno bližje sladki zmagi. 74. minuta: Domžale so znova zapretile. Gregor Sikošek je ogrel dlani Matjaža Rozmana, ki je žogo odbil v kot. Domžalčani so imeli prednost dveh zadetkov tudi na prejšnji tekmi, ko so vodili s 3:1 proti Mariboru, nato pa se morali zadovoljiti s točko (3:3). Bodo tokrat zadržali prednost in se razveselili prve zmage v letu 2021, s katero bi se na lestvici povsem približali četrtouvrščenemu Kopru? 71. minuta: branilcem naslova se vse bolj mudi. Branilec Žan Zaletel je bil nenatančen po strelu z glavo. Goooooool! 0:2! 62. minuta. Nov šok za Celjane. Kapetan Domžal Senijad Ibričić je lepo zaposlil Zenija Husmanija, ta je z leve strani poslal predložek pred vrata prvakov, nato pa se le nekaj trenutkov pozneje razveselil zadetka. Osmoljenec v celjskih vrstah Matic Vrbanec je žogi spremenil smer, to pa je storil tako nesrečno, da je žoga v visokem loku premagala tudi njegovega soigralca med vratnicama Matjaža Rozmana. Domžalčani so podvojili prednost, izbranci Jirija Jarošika so se znašli v hudih težavah. Avtogol Matica Vrbanca: 47. minuta: znova je bilo vroče pred vrati državnih prvakov. Arnel Jakupović se je znašel sam pred Matjažem Rozmanom, a je izkušeni vratar Celja ukrotil njegov strel. Priložnost Arnela Jakupovića: Začetek drugega polčasa v Celju. Trenerja ob polčasu nista spreminjala enajsteric. Konec prvega polčasa. Domžale odhajajo na počitek boljše volje. V žepu imajo prednost z 1:0, razlika v zadetkih pa bi bila lahko še večja, če ne bi na vratih branilcev naslova blestel Matjaž Rozman. Razmerje v strelih na gol je izenačeno (3:3, od tega 2:2 v okvir vrat). Kot zadnji v prvem delu je dlani Ajdina Mulalića ogrel Filip Dangubić, ki je skušal zatresti zadetek s škarjicami, a vratar Domžal ni imel večjih težav. 44. minuta: velika priložnost Domžal, ki bi lahko podvojile prednost, a se je znova izkazal Matjaž Rozman. Sven Šoštarič Karić je z dolgo podajo odlično zaposlil Tamarja Svetlina, na katerega je pozabila celjska obramba. Mladi reprezentant se je znašel sam pred vratarjem Celja, ki pa je dobil dvoboj ena na ena in ubranil strel domžalskega upa. Gostje tako še naprej vodijo z 1:0. Priložnost Tamarja Svetlina: 42. minuta: zaradi poškodbe je moral predčasno prvo menjavo opraviti tudi trener Celja Jiri Jarošik. Poškodovanega branilca Stjepana Vega je zamenjal Bradley Martis. 41. minuta: zvezni igralec Celja Jakob Novak se je znašel v priložnosti, nato pa v nadaljevanju akcije po padcu zaradi simuliranja prekrška prejel rumeni karton. Rumeni karton Jakoba Novaka: 26. minuta: prvič so zapretili tudi gostitelji. Luka Kerin se je odločil za strel z roba kazenskega prostora, a je bil vratar Domžal Ajdin Mulalić na mestu. Ostaja 1:0 za goste. 12. minuta: trener Domžal Dejan Djuranović je moral opraviti prvo menjavo že po 12 minutah. Zaradi poškodbe stegenske mišice je zelenico zapustil najboljši strelec tekmovanja Dario Kolobarić, v igro pa je prišel Matej Podlogar. 11. minuta: ni manjkalo veliko, pa bi dočakali enega bolj bizarnih avtogolov v tej sezoni. Senijad Ibričić je z leve strani po prostem strelu poslal predložek v kazenski prostor Celjanov, kjer pa je Jakob Novak na presenečenje soigralcev z glavo preusmeril žogo proti lastnemu golu. Da se vodstvo Domžal ni podvojilo, je bil najbolj zaslužen Matjaž Rozman, ki se je izkazal in ubranil nenameren strel njegovega soigralca. Kako je Matjaž Rozman preprečil avtogol Jakoba Novaka? Goooooool! 0:1! 2. minuta. Noro, kakšen začetek dvoboja. Domžalčani, ki danes igrajo v beli igralni opremi, so ekspresno zatresel celjsko mrežo. Najprej je Matjaža Rozmana ogrozil Dario Kolobarić, a je slovenski reprezentančni vratar odbil žogo. Na smolo slabo odzivne domače obrambe je bil pri žogi najhitrejši domžalski povratnik Tilen Klemenčič. Nekdanji branilec Celja, ki danes igra za Domžale prvič po dobrem letu (vmes je manjkal zaradi hude poškodbe kolena), je tako vrnitev na igrišča zaznamoval na najlepši možni način. Klemenčič je bil pred tem nazadnje v moštvu rumenih 4. decembra 2019! Zadetek Tilna Klemenčiča: 1. minuta: sodnik David Šmajc je prvi rumeni karton pokazal že po dobri minuti. Prejel ga je Matic Vrbanec. Začetek dvoboja v Celju. Pri gostih med vratnicama ne stoji Grega Sorčan, ki si je v zadnjem nastopu privoščil veliko napako, po kateri je Maribor izenačil na 3:3. Po natanko 100 dneh za Domžale znova brani Ajdin Mulalić. Ob 16. uri se bosta v Celju spopadla branilec naslova Celje in pa Domžale. Trener gostiteljev Jiri Jarošik je določil začetno enajsterico. V njej se je izmed zimskih novincev znašel Stjepan Vego. 🟡🔵1️⃣1️⃣ Rumeno - modrih 11 za prvo spomladansko oviro. ⚽️#DržavniPrvaki #MojeMestoMojKlub#GremoCee💛💙 pic.twitter.com/yPIfj2UcnT — NK Celje (@NKCelje) February 14, 2021 Kakšno enajsterico pa je izbral trener Domžal Dejan Djuranović? V njej je prvič po dobrem letu povratnik Tilen Klemenčič. Domžalčani sporočajo, kako tokrat manjkajo Grega Sorčan, Ivan Makovec, Tibor Gorenc Stanković, Žiga Repas, Gašper Černe (tehnična odločitev), Andraž Žinič (kartoni) ter poškodovani Gaber Dobrovoljc (stegenska mišica). 🤩 | Tilen Klemenčič prvič po 4. decembru 2019 znova v moštvu!



📝 https://t.co/ZIIbP2DWoM#Plts #CELDOM pic.twitter.com/icLRS04Z2q — NK Domžale (@NKDomzale) February 14, 2021 Češki strateg Jiri Jarošik bo po prestavljeni tekmi v Kidričevem vendarle dočakal krstno tekmo, v kateri bo prvič vodil rumeno-modre za točke na slovenskih tleh. V goste prihaja zelo razigran tekmec. Domžalčani so navduševali z velikim številom doseženih zadetkov že v pripravljalnem obdobju, nato pa vse skupaj nadaljevali še v prvi ligi, kjer so že v uvodnem polčasu kar trikrat zatresli mrežo vodilnega Maribora. V polno je zadel tudi Dario Kolobarić, po novem tudi prvi strelec tekmovanja. Bodo dvakratni slovenski prvaki podobno uspešni tudi proti celjski obrambi in reprezentančnemu vratarju Matjažu Rozmanu? Branilci naslova si želijo domače zmage, s katero bi napovedali pohod na višja mesta v letu 2021, po drugi strani pa bi se rumena družina z novimi tremi točkami še bolj približala območju, kjer se delijo evropske vozovnice. ''V nedeljsko tekmo s Celjem moramo namreč stopiti optimistično razpoloženi. Od nasprotnika gre zaradi prihoda novega trenerja sicer pričakovati nekaj novosti, ampak na Celjane se bomo ustrezno pripravili in poskušali pravilno odgovoriti na vprašanja, ki se nam bodo pojavljala,'' sporoča trener Dejan Djuranović. Celjani bodo zaradi kazni pogrešali Žana Flisa, gostje pa Andraža Žiniča.

Božič in Drobne še naprej čakata na prvo zmago

V Sežani so bili v prvem polčasu podjetnejši gostje iz Kidričevega, si priigrali več priložnosti, po eni izmed njih pa je 18-letni branile Gašper Pečnik premagal Jana Koprivca in povedel Štajerce v vodstvo. Kraševci so v domači trdnjavi, kjer so v jesenskem delu izgubili le eno tekmo, vrnili udarec v nadaljevanju, ko je Aldair Djalo po izjemni akciji, ki jo je kronal z natančnim strelom po tleh, izenačil na 1:1. Portugalec je dosegel peti zadetek v tej sezoni.

Zadetek Aldairja za 1:1:

Do konca srečanja je po zadetku zadišalo še nekajkrat na obeh straneh, a je ostalo pri neodločenem rezultatu, s katerim so Kidričani ušli zadnjeuvrščeni Gorici na dve točki prednosti. Oba stratega, tako Ivan Božič (Tabor) kot tudi Oskar Drobne (Aluminij), ki je zaradi težav z okužbami s Covid-19 pogrešal nekaj prvokategornikov, tako še vedno čakata na prvo zmago v Prvi ligi Telekom Slovenije.

Poročilo in priložnosti s tekme:

Za konec derbi kroga, Stanković prvič v Stožicah

Največja poslastica, derbi 21. kroga Prve lige Telekom Slovenije, bo v Stožicah. Prenovljena Olimpija, ki je na krstni tekmi pod taktirko Gorana Stankovića navdušila in prišla do pomembne zmage v Kopru (2:1), bo na praznik zaljubljencev pričakala Muro. Zmaji so v spomladanski del vstopili v bistveno drugačni zasedbi kot jeseni. Prevladujejo slovenski igralci, kar nekaj je povratnikov, po novem pa zmagujejo tudi na srečanjih, na katerih najboljša strelca Đorđe Ivanović in Andres Vombergar ne dosegata zadetkov. Novi strateg zmajev je po zmagi na Obali pojasnil, da še ni bil zadovoljen s predstavo, ampak iz tekme v tekmo pričakuje napredek.

Ko sta se Olimpija in Mura nazadnje pomerili v Stožicah, sta mreži ostali nedotaknjeni. Foto: Vid Ponikvar

Ljubljančani bodo tokrat imeli opravka z Muro, ki je v četrtek pričakovala več od le ene domače točke proti Taboru, a nato v zahtevnih zimskih pogojih remizirala s Sežančani. Zaostanek za drugim mestom se je tako povečal na štiri točke, izbranci Anteja Šimundže, ki se lahko pohvali s široko in dolgo klopjo, pa imajo neposredno priložnost, da zapletejo položaj tik pod vrhom. Na zadnjih petih gostovanjih se niso veselili zmage v Stožicah. Jeseni se je dvoboj v Ljubljani končal brez zadetkov.

