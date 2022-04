Ljubljančani prvič v zgodovini, Rožman se nerad spominja leta 2015

Pokalni naslov brani Olimpija, ki je v četrtfinalu ostala praznih rok proti Kopru. Zmaji so lani s tem, ko so osvojili pokal, omogočili Domžalam, da so lahko kot četrtouvrščeni klub 1. SNL zaigrali v Evropi. Bo letos na podoben način četrtouvrščeno ekipo prvenstva osrečil Koper?

Bravo in Domžale sta že nekaj časa bolj kot v prvenstvu z mislimi prisotna pri pokalnem tekmovanju, ki prinaša izjemen izziv. Od lovorike in zagotovitve evropske vozovnice sta oddaljena le še dve zmagi. V prvenstvu bosta težko prišla višje od sredine lestvice, zato nameravata kluba, pri katerih je priljubljena rumena barva, svoje največje cilje uresničiti v pokalu. Ta slovi po nepredvidljivosti. Tudi tokrat velja pričakovati zanimivo srečanje, v katerem je težko izbrati favorita.

Domžale so že dvakrat osvojile pokalno lovoriko, Bravo pa igra prvič v polfinalu. Foto: Grega Valančič/Sportida

V tej sezoni sta se Bravo in Domžale v 1. SNL pomerila trikrat. Najprej so Šiškarji osvojili mesto ob Kamniški Bistrici, nato pa so dvakratni državni prvaki odpravili Ljubljančane. Najprej z 1:0, nato pa še s 3:0. Tako je bilo konec februarja. Dva meseca pozneje kluba iz Ljubljanske kotline odločata o tem, kdo bo zaigral v velikem finalu pokala. Domžalčani so že vajeni igranja v sklepnem dejanju, pri Bravu pa imajo opravka z zgodovinskim izzivom, saj nastopajo prvič v polfinalu. Ljubljančani si niso še nikoli zagotovili nastopa v Evropi, zato bo dvoboj med trenerskima soimenjakoma Dejanoma (Grabićem in Djuranovićem) ponudil ogromen vložek.

Rožman s Celjem na Bonifiki že doživljal razočaranje v pokalu

Koprčani so v finalu pokala leta 2015 premagali Celje na Bonifiki. Tako se je po zmagi na rokah igralcev znašel tedanji trener Rodolfo Vanoli. Celjane je takrat vodil zdajšnji trener Simon Rožman. Foto: Vid Ponikvar V četrtek se bo o drugem polfinalistu odločalo na Primorskem. Koper je v tej sezoni v izvrstni formi. V prvi ligi je zbral manj točk le od vodilnega Maribora, za katerim zaostaja le eno točko, tako da velja pričakovati še kako zanimiv zaključek sezone, v pokalu pa je po tem, ko so se drug za drugim v četrtfinalu poslovili Maribor, Mura in Olimpija, postal čez noč prvi favorit za osvojitev lovorike.

Tekmeca sta se nedavno pomerila v Kopru za prvoligaške točke. Takrat so bili boljši izbranci Zorana Zeljkovića (3:1), ki v tej sezoni še ni izgubil proti klubu, pri katerem je pred leti kot pomočnik Dušana Kosića nabiral trenersko znanje. Koprčani bi lahko postali prvi slovenski klub, ki bi po sezoni 2017/18 v Sloveniji osvojil dvojno krono. Takrat je Olimpijo do odmevnega uspeha popeljal Igor Bišćan, ki je pozneje osvojil pokal tudi s hrvaško Rijeko.

Zanimivo je, da ga je na trenerskem položaju na Reki nasledil prav Simon Rožman, ki ima kot trener Celja zahtevno nalogo, saj je vodstvo kluba za nakup okrepitev zapravilo kar nekaj denarja. Če bodo Celjani ostali brez Evrope, bo sezona 2021/22 ocenjena kot neuspeh. Rožman je v karieri že osvajal pokal tako v Sloveniji (Domžale) kot tudi na Hrvaškem (Rijeka). Zdaj bo želel povečati zbirko še s Celjani, s katerimi je sicer pred leti že izgubil finale. Pisalo se je leto 2015, ko je Rožmanova četa ostala praznih rok. In to ravno na Bonifiki proti četrtkovemu tekmecu Kopru!

V polfinalu bo odigrana le ena tekma, finale pa bo na stadionu Z'dežele v Celju.

Pokal Slovenije, polfinale: Sreda, 20. april:

16.00 Bravo – Domžale Četrtek, 21. april:

20.15 Koper – Celje

Vsi zmagovalci slovenskega nogometnega pokala: