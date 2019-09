Pestra sreda: na delu Celjani, štirje drugoligaši in Tolmin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bodo znani trije četrtfinalisti pokalnega nogometnega tekmovanja. Na delu bo tudi prvoligaški klub iz Celja, ki bo gostoval pri tretjeligašu Tolminu, v Radomljah in Lendavi pa se obetata drugoligaška spopada. Branilec naslova Olimpija bo prihodnji četrtek gostil Rudar, Maribor pa bo dan pred tem v pokalni poslastici gostoval pri Kopru.

Drugoligaški klubi, ki so se uvrstili med 16 najboljših v pokalu Slovenije, so deležni zgoščenega ritma tudi med reprezentančnim premorom. Poleg prvenstva morajo izpolnjevati tudi obveznosti v pokalu. Danes bodo na delu štirje drugoligaši, ki se bodo pomerili medsebojno in poskrbeli, da se bosta v četrtfinale uvrstila vsaj dva predstavnika 2. SNL.

Vodilni drugoligaš Radomlje bo gostil Gorico, ki ji v krstni sezoni med drugoligaši ne gre vse po načrtih, Nafta pa bo poskušala izkoristiti prednost domačega igrišča v Lendavi proti Krškemu. Današnji dan prinaša tudi spopad med tretjeligašem Tolminom in Celjani, vročim predstavnikom Prve lige Telekom Slovenije, ki je nanizal kar pet zmag.

Sulejmanović pri senzaciji sezone

Andrej Razdrh bo z Domžalami gostoval na Primorskem. Foto: Vid Ponikvar Preostalih pet dvobojev osmine finala bo odigranih prihodnji teden. Povsem prvoligaški dvoboji bodo odigrani v Kidričevem, kjer bo vodilni Aluminij gostil CherryBox24 Tabor Sežana, ki ga po novem vodi Almir Sulejmanović, v Kranju, kjer se bo Triglav pomeril z Muro, ter v Ljubljani, kjer bo Olimpija 19. septembra pričakala velenjski Rudar in sklenila pokalni spored drugega kroga.

Zmaji branijo pokalni naslov. V zadnjem finalu so v Celju ugnali Maribor z 2:1. Vijolice čaka v sredo atraktivno gostovanje. Odpravile se bodo na Obalo, kjer jih bo na Bonifiki pričakal ambiciozni drugoligaš Koper, pri katerem se dokazuje tudi nekdanji as vijolic Dare Vršič. Domžale se bodo z novim trenerjem Andrejem Razdrhom mudile v Vipolžah, kjer jih bo poskušala presenetiti drugoligaška zasedba Brd.