Bo Maribor Olimpiji vzel še pokalno lovoriko?

Po prejšnji sezoni, v kateri so nogometaši Olimpije osvojili dvojno krono, imajo danes Mariborčani priložnost, da po državnem naslovu, ki so ga letos osvojili še 15., Ljubljančanom iz rok vzamejo še pokalno lovoriko. Za pokalni naslov bosta večna tekmeca obračunala danes ob 20.15 v Celju.

Maribor, ki je v pokalu nazadnje zmago slavil leta 2016, je do zdaj v tem tekmovanju zmagal že osemkrat in je rekorder. Na drugem mestu je Olimpija, ki se je lani, ko je v finalu s 6:1 povozila Aluminij, pokalne lovorike veselila petkrat.

Trener Maribora Darko Milanič ima po šestih prvenstvenih lovorikah, ki jih je že osvojil, priložnost, da pride še do četrte pokalne in še utrdi status najbolj trofejnega slovenskega klubskega trenerja. Safet Hadžić na klopi Olimpije lovi sploh svojo prvo trenersko lovoriko in upa, da bo nadaljeval s sijajno statistiko v obračunih proti večnemu tekmecu. Na štirih dozdajšnjih tekmah proti Mariboru še nikoli ni izgubil. Dvakrat je remiziral in dvakrat zmagal, nazadnje s 3:0 v Ljudskem vrtu v prvenstvu, ko je prestavil mariborsko slavje ob 15. naslovu državnih prvakov.

Pokal Slovenije, finale:

20.15 Maribor - Olimpija

Dozdajšnji pokalni prvaki Slovenije:

8 – Maribor

5 – Olimpija

3 – Gorica, Koper

2 – Domžale, Interblock

1 – Celje, Mura, Rudar Velenje

Zgodovina finalnih srečanj pokala Slovenije:

Sezona Finale Zmagovalec 2017/18 Aluminij : Olimpija 1:6 Olimpija 2016/17 Domžale : Olimpija 1:0 Domžale 2015/16 Maribor : Celje 7:6 po 11-m (2:2) Maribor 2014/15 Luka Koper : Celje 2:0 Luka Koper 2013/14 Gorica : Maribor 2:0 Gorica 2012/13 Maribor : Celje 1:0 Maribor 2011/12 Maribor : Celje 3:2 Maribor 2010/11 Domžale : Maribor 4:3 Domžale 2009/10 Maribor : Domžale 3:2 po podaljških Maribor 2008/09 Interblock : Koper 2:1 Interblock 2007/08 Interblock : Maribor 2:1 Interblock 2006/07 Koper : Maribor 1:0 Koper 2005/06 Anet Koper : Celje 6:4 po 11-m (1:1) Anet Koper 2004/05 CMC Publikum : Gorica 1:0 CMC Publikum 2003/04 Maribor : Dravograd 4:0, 3:4 Maribor 2002/03 Vega Olimpija : Celje 1:1, 2:2 Vega Olimpija 2001/02 HiT Gorica : Aluminij 4:0, 2:1 HiT Gorica 2000/01 HiT Gorica : Olimpija 4:2, 0:1 HiT Gorica 1999/00 SCT Olimpija : Korotan Prevalje 2:0, 1:2 SCT Olimpija 1998/99 Maribor : Olimpija 3:2, 2:0 Maribor 1997/98 Rudar Velenje : Primorje 3:0, 1:2 Rudar Velenje 1996/97 Maribor : Primorje 3:0, 0:0 Maribor 1995/96 Olimpija : Primorje 1:0, 1:1 SCT Olimpija 1994/95 Mura : Publikum Celje 1:1, 1:0 Mura 1993/94 Maribor : Mura 3:1, 0:1 Maribor 1992/93 SCT Olimpija : Publikum Celje 2:1 SCT Olimpija 1991/92 Maribor : Olimpija 4:3 po 11-m (0:0) Maribor

