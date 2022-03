Nedeljsko tekmo 25. kroga 1. SNL je med drugim zaznamoval tudi incident v Ljudskem vrtu, kjer je Maribor klonil proti Bravu (1:2). V 82. minuti je bila tekma začasno prekinjena, saj je eden od jeznih domačih navijačev vrgel predmet proti igrišču in v glavo zadel stranskega sodnika Tomaža Černeta, ta pa je nato nadaljeval tekmo. Danes so se v povezavi z domnevnim dogodkom oglasili tudi pri Mariboru.

Nedelja v 1. SNL je postregla z zanimivimi srečanji, še bolj kot nogomet pa je dogajanje zaznamoval obsojanja vreden incident v Ljudskem vrtu. "Nogomet je vrtiljak čustev, ki včasih, žal, zaidejo tudi v negativno smer. Po turbulentnem nedeljskem večeru v Ljudskem vrtu obžalujemo neprijetno izkušnjo stranskega sodnika. Trenutek, ko je plastični kozarec, ki je priletel z vzhodne tribune, zadel Tomaža Černeta, pomeni za vse skupaj nepopisno razočaranje. Lahko se borimo za pravico na igrišču, jezimo na klopi in tribunah, nedopustno pa je, da se ob izražanju nezadovoljstva kogarkoli ogroža, na kar opozarjamo že dalj časa v komunikaciji z navijači," so zapisali pri Mariboru.

"Za nami je neprijeten večer, v različnih pogledih. Večer, ki ga dolgo ne bomo mogli pozabiti. Veliko dela, ki smo ga v preteklih letih vložili v ustvarjanje vijol’čne zgodbe, je izgubljenega."

"Zavedamo se, da bo posledice nedopustnega dejanja moral nositi klub. Poteza neodgovornega posameznika pa ne more povsem zasenčiti izjemnega zanosa, občutkov tiste prave pripadnosti šest tisoč ljudi, ki so se zbrali na prvih dveh tekmah v Ljudskem vrtu po sprostitvi ukrepov. In pokazali tisto prvinskost nogometa, igre za gledalce. Igre, ki sprošča veselje, strast. Ponos, da smo znova lahko na tribunah," so zapisali.

"Ljudski vrt ima svojo specifičnost, lahko pomeni trdnjavo, strah in trepet za gostujoča moštva, ampak v dovoljeni obliki. Samo v skladu s prepoznavnim sloganom. Glasno. Strastno. Močno. Ponosno. Zato verjamemo, da početje posameznika ne bo zasenčilo skupinske pozitivne energije in da bo vijol’čni dom v prihodnje znova popolnoma posvečen le podpori svojemu moštvu. Brez oziranja na zunanje dražljaje. In le z enim skupnim ciljem: da vrnemo trofejo tja, kjer je bila največkrat," so še pozvali svoje navijače.

Preberite še: