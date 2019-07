Maribor že po prvem krogu od jeze skočil v zrak, kako pa bo z Olimpijo?

Olimpija, ki je v četrtek doživela nepričakovan evropski poraz proti litvanskemu Rigasu in bo prihodnji teden v Rigi lovila preobrat, bo danes ob 17.45 na štadionu ZŠD Ljubljana gostovala pri mestnemu tekmecu Bravu, ki bo sploh prvič nastopil v prvi ligi.

Ob 19. uri bodo Celjani gostili Muro, ki je bila med tednom prav tako dejavna v Evropi in je izgubila v Izraelu. To je tudi obračun moštev, ki sta se v zadnji sezoni potegovali za zadnjo evropsko vstopnico, uspešnejši pa so bili po "foto finišu" Prekmurci.

Krog bo sklenil še en klub, ki je med tednom Slovenijo predstavljal v Evropi, Domžale, ki so se z Malte vrnile z zmago. Tokrat bodo gostile velenjski Rudar in skušale z zmago dobro začeti sezono, v kateri jih marsikdo uvršča med tihe favorite za naslov.

Mariborčani po senzaciji prepričani, da so bili močno oškodovani

Z naskokom glavni favorit prvenstva, ki po zvezdniških okrepitvah (Rudi Požeg Vancaš, Rok Kronaveter), prvak Maribor, je med tednom v prvi evropski tekmi sezone na Islandiji navdušil z zmago s 3:0, že takoj na začetku prvenstvene sezone pa doživel hladno prho. Triglav je v Ljudskem vrtu zmagal z 2:1, potem ko so Kranjčani najprej v prvem polčasu zadeli po golu Davida Tijanića, potem pa v zaključku tekme še Egzona Kryeziuja. Gol rezervista Maribora Jasmina Mešanovića povsem ob koncu tekme prvakom ni pomagal.

Trenerja Maribora Darka Milaniča po nepričakovanem porazu ni bilo na novinarsko konferenco. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Na tej tekmi je precej prahu dvignil sodnik Dejan Balažič, ki naj bi Mariborčane oškodoval v treh primerih, tudi ob zadetku v prvem polčasu za Maribor, ki ga je razveljavil zaradi domnevnega prepovedanega položaja. Mariborčani so nezadovoljstvo nad sojenjem izrazili na ta način, da nihče od predstavnikov strokovnega vodstva ni prišel na novinarsko konferenco takoj po tekmi, prav tako pa so to, da z delom sodnikov niso zadovoljni, potrdili tudi z montažo treh domnevno spornih odločitev, ki so jih objavili na youtubu takoj po tekmi.

Sezono 2019/20 so odprli novinci, nogometaši Tabora, ki so v Sežani gostili Aluminij in izgubili z 0:2, tekma pa je bila odločena že v prvem polčasu, ko sta za Kidričane zadela Hrvat Nikola Leko in mladi slovenski napadalec Luka Štor.

Maribor : Triglav 1:2

Tabor Sežana : Aluminij 0:2