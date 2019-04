"Še vedno verjamem, da bom trener Olimpije še dolgo časa," je v sredo popoldne ob druženju z novinarji pred prvenstveno tekmo z Muro govoril Robert Pevnik, čigar usoda je bila negotova že po nedeljskem remiju s 3:3 proti velenjskemu Rudarju v Stožicah. Ni minilo niti 48 ur in že ga ni več. Veliko presenečenje? Pri Olimpiji, kot jo poznamo v zadnjih letih, še zdaleč ne.

V sporočilu za javnost, ki so ga takoj po sestanku poslali iz pisarn NK Olimpija, sicer piše, da se je Pevnik poslovil na svojo željo, a besede, ki so zapisane v njem, gre bolj razumeti kot sporazumen dogovor z vodstvom Ljubljančanov, da bi obdržal službo v klubu, ki jo je imel, preden je postal glavni trener članske ekipe.

To, da bi se s svojim strokovnim štabom – z njim se poslavljata tudi njegov pomočnik Boštjan Miklič in trener vratarjev Boško Bošković – vrnil v mladinski pogon, je v pismu (preberete si ga lahko spodaj), ki naj bi ga poslal predsedniku takoj po tekmi z Muro, zapisal tudi sam.

Safet Hadžić je še tretjič postal trener Olimpije. Bo tokrat zdržal dlje, kot je pred tem in kot so njegovi predhodniki? Foto: Vid Ponikvar

Še šesti oziroma sedmi bivši trener Olimpije v tej sezoni

Informacija o tem, da je bila tekma v Fazaneriji, ki se je končala z remijem brez zadetkov, njegova zadnja v vlogi trenerja Olimpije, je v javnosti zaokrožila že včeraj zvečer, a takrat do spremembe še ni prišlo. Po današnjem sestanku, ki ga je Pevnik opravil s predsednikom kluba Milanom Mandarićem, je drugače.

Tudi uradno je postal še šesti bivši trener Olimpije v tej sezoni (oziroma sedmi, če upoštevamo še Hrvata Igorja Bišćana, ki je končal prejšnjo sezono) po Srbih Iliji Stolici in Aleksandru Linti, ki sta bila v Ljubljani v začetku sezone, Avstrijcu Zoranu Barišiću, ki je prišel v drugem delu jesenskega dela sezone in Safetu Hadžiću, ki je, tako kot že dvakrat pred tem, vmes za tri tekme vskočil kot dežurni gasilec.

Trenerji NK Olimpija v tej sezoni:

Zdaj se Hadžić, sicer tudi nekdanji nogometaš Olimpije, pomočnik glavnega trenerja in tudi njen trener – v dveh obdobjih začasnega trenerskega mandata je na klopi Olimpije zbral 15 tekem -, vrača na vročo ljubljansko klop. Ni skrivnost, da se je z Mandarićem pogovarjal že po nedeljski tekmi proti Rudarju. Sestala naj bi se dvakrat, saj sprva nista našla skupnega jezika. Zdaj sta očitno ga. Hadžić bo ekipo, ki jo v nedeljo čaka domača prvenstvena tekma proti Aluminiju, bo vodil že na današnjem treningu, ki bo ob 16. uri v Spodnji Šiški.

Pevnik je tako na klopi Olimpije zdržal samo osem tekem, v katerih je nanizal štiri zmage, tri remije in en poraz.

Hadžića do konca sezone čaka še deset prvenstvenih tekem in vsaj ena pokalna, verjetno pa kar dve. Po zmagi nad Aluminijem v Kidričevem na prvi tekmi polfinala je Olimpija namreč zelo blizu uvrstitve v finale pokalnega tekmovanja.

Sporočilo za javnost NK Olimpija:

Glavni trener NK Olimpija Ljubljana Robert Pevnik je na predsednika kluba Milana Mandarića po včerajšnji tekmi z Muro naslovil pismo:



"Spoštovani gospod predsednik,



Vodenje Olimpije je zame od nekdaj predstavljalo izjemno čast in ponos. Hkrati pa sem se vedno zavedal tudi velike odgovornosti in pritiskov, ki jih ta posel prinaša s seboj. V preteklih treh mesecih sem skupaj s sodelavci skušal ta posel opraviti po najboljših močeh. Sledili smo viziji kluba in ciljem, ki ste jih tudi vi kot predsednik visoko zastavili v strategiji. V člansko moštvo Olimpije smo po najboljših močeh poskušali vključevati mlade razvijajoče se nogometaše, ki so prihodnost kluba. Hkrati pa smo se tudi trudili, da Olimpija tudi rezultatsko ne izgublja šampionskega videza. Delali smo trdno in vztrajno, o čemer pričajo tudi dobri rezultati. Nekje smo bili bolj, drugod manj prepričljivi, a zelo veseli in ponosni smo, če smo s svojim delom pripomogli k uresničevanju vizije največjega kluba v državi.



Člani strokovnega štaba smo po pogovoru prišli do zaključka, da v danih okoliščinah, ob izjemnih medijskih pritiskih, velikih pričakovanjih javnosti in v tako kratkem času ne bi mogli doseči veliko več, zato menimo, da bi morda bilo najbolje, da vodenje članskega moštva v naslednjih mesecih zaupate drugemu strokovnemu štabu, nam pa omogočite, da nadaljujemo svoje delo v dobro Olimpije, a na položajih, kjer smo delali že pred prevzemom vodenja članskega moštva. Seveda smo pripravljeni pomagati tistim, ki bodo nadaljevali to pomembno delo, da bi se novi strokovni štab čim bolj in v čim krajšem času vključil v vodenje članskega moštva NK Olimpija."



Po prejemu pisma je predsednik NK Olimpija Ljubljana danes zjutraj sklical nujni sestanek, na katerem se je o trenutnem stanju v klubu in nadaljnjih korakih pogovoril s sodelavci in trenerjem Robertom Pevnikom.



Na koncu je predsednik sprejel Pevnikov predlog in ocenil, da je časa malo, da je pred klubom še veliko pomembnih tekem, zato je potrebno hitro ukrepati. Robertu Pevniku in ostalim članom strokovnega štaba se je predsednik Milan Mandarić zahvalil za opravljeno delo v preteklih mesecih in poudaril, da je bilo za NK Olimpija Ljubljana to delo dragoceno in da klub še naprej računa na Roberta Pevnika in sodelavce. Kot je izpostavil predsednik, se je večkrat v zgodovini Olimpije izkazalo, da so lastni strokovni kadri ključ moči nogometnega kluba.



Predsednik Milan Mandarić se je odločil, da bo vodenje članskega moštva v zaključnem delu sezone 2018/19 prevzel še en Olimpijin trener, Safet Hadžić, ki se bo s sodelavci že danes vključil v priprave moštva za nedeljsko tekmo z Aluminijem.



NK Olimpija Ljubljana