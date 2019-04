Dobra novica za navijače Olimpije: s kapetanom ni nič hujšega

V zaključku četrtkovega prvenstvenega derbija v Fazaneriji, ki ni ponudil ne golov in ne zmagovalca, je pa poskrbel, da je dan po tekmi prišlo do nove trenerske spremembe na klopi Olimpije, sta v eni izmed akcij z glavama trčila vratar Olimpije Nejc Vidmar in hrvaški napadalec Mure Špiro Peričić. Po trku z glavama, ki je bil videti precej grdo, je kapetan Ljubljančanov obležal na tleh in tekma je bila za nekaj minut prekinjena.

Takole sta trčila Nejc Vidmar in Špiro Peričić:

Sprva se je zdelo, da bo potrebna menjava, a je eden najboljših slovenskih vratarjev, ki je pred dnevi praznoval okroglih 30 let, stisnil zobe in na igrišču ostal do konca.

Dan po tekmi je jasno, da z njim ni nič hujšega. Z nekaj šivi so mu zakrpali rano, ki jo je dobil nad levim zelo otečenim očesom, a drugih poškodb ni utrpel.

Na današnjem popoldanskem treningu Olimpije, ki ga bo že vodil nov trener Safet Hadžić, ki se vrača na klop Ljubljančanov po odhodu Roberta Pevnika, bo treniral in naj bi bil nared tudi za naslednjo prvenstveno tekmo. Olimpija bo v nedeljo v Stožicah gostila Aluminij iz Kidričevega.

Velik navijač Olimpije je bil, odkar je njen član, zaradi poškodb že dvakrat odsoten dlje časa. Foto: Vid Ponikvar

Njegovo ljubljansko zgodbo so za zdaj zaznamovale poškodbe

Vidmar, nekdanji slovenski reprezentant in rekorder po številu nepremagljivosti v prvi slovenski ligi (v sezoni 2013/14, takrat še kot član Domžal, gola ni prejel kar 1002 minuti v nizu), je imel v preteklosti sicer že nemalo težav z zdravjem. Nazadnje v prejšnji sezoni, ki jo je zaradi poškodbe izpustil skorajda v celoti. V prvem delu te sezone je bil zdrav, a je imel prednost med vratnicama Olimpije Aljaž Ivačič. Po njegovem odhodu v ZDA je spet postal nesporna ljubljanska številka ena in tudi kapetan ekipe, kar je pred časom že bil.

V tej sezoni je za Olimpijo branil na osmih tekmah v prvenstvu in štirih v pokalu, ob tem je prejel enajst golov. Na treh tekmah je mrežo ohranil nedotaknjeno.

Skupaj je do zdaj za Olimpijo odigral 36 tekem v vseh tekmovanjih. Prejel je 28 golov in na 15 tekmah ni prejel zadetka.