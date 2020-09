Olimpiji je po zmagi močno odleglo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljančani so na novo prvenstveno zmago čakali sedem tekem

Olimpija je z zmago nad Domžalami na nedeljski zadnji tekmi 5. kroga Prve lige Telekom Slovenije s 3:2 prišla do prve prvenstvene zmage v tej sezoni. V ljubljanskem taboru poudarjajo, da je bila ta zmaga še kako pomembna.

"Zelo pomembna zmaga za nas. Tudi težka zmaga. Čestitam fantom na junaški borbi do zadnje sekunde. Na koncu smo bili za to nagrajeni," je po zadnjem sodnikovem žvižgu derbija kroga v Stožicah povedal trener Olimpije Dino Skender, ki se mu je po evropskem neuspehu in slabem začetku prvenstvene sezone pošteno tresel stolček.

Po prvi zmagi v tej sezoni, na katero so nogometaši Olimpije, upoštevajoč konec prejšnje sezone, čakali kar sedem tekem, bo imel za novo priložnost že v sredo, ko v goste v zaostali tekmi prihaja novinec med prvoligaši, Gorica. Štiri dni za tem Hrvata na klopi Ljubljančanov čaka najzahtevnejši možni izpit. Gostujoči večni derbi v Ljudskem vrtu.

Andres Vombergar Foto: Urban Urbanc/Sportida

"V prvem polčasu smo igrali na zelo visoki ravni, kar se od nas tudi pričakuje. V drugem smo skušali zadržati prednost, kar nam je na koncu tudi uspelo," pa je po prvi prvoligaški zmagi nove sezone povedal novinec med vratnicama Olimpije Žiga Frelih, ki je ob koncu tekme z odlično obrambo poskrbel, da so tri točke ostale doma.

Še en novinec v vrstah Olimpije, povratnik Andres Vombergar, je govoril podobno. "Zelo pomembna zmaga za nas. Predvsem psihološko. Prvo zmago smo dobili, zdaj moramo tako nadaljevati naprej," je povedal argentinski napadalec slovenskih korenin. "Počasi se spoznavamo z novimi soigralci. Tokrat smo pokazali pravi značaj in zmagali. Upam, da bo šlo tako naprej," je še povedal 24-letni napadalec in ljubljenec navijačev Olimpije.