Vodstvo NK Olimpija je za ponedeljkovo dopoldne sklicalo novinarsko konferenco, a na njej odgovora, kdo bo novi trener Ljubljančanov, še niso sporočili. Naslednika Joaa Henriquesa naj bi razkrili najpozneje do petka.

Henriques in Olimpija sta se razšla konec prejšnjega tedna. Portugalski strateg, ki je vodenje kluba prevzel pred začetkom sezone 2023/24, je na 21 uradnih tekmah zbral devet zmag, štiri remije in osem porazov. Olimpija je pod njegovim vodstvom s prebojem v konferenčno ligo dosegla zgodovinski uspeh.

A po rezultatski krizi v zadnjem obdobju, ko so zeleno-beli izgubili na obeh dozdajšnjih tekmah skupinskega dela konferenčne lige in igrali neodločeno z Radomljami v domačem prvenstvu, kjer imajo šest točk zaostanka za Celjani, so se v klubu odločili za predčasen konec sodelovanja.

Za danes so v ljubljanskem klubu sklicali novinarsko konferenco, a na njej še niso razkrili podatka, ki nogometno javnost najbolj zanima.

"Novega trenerja danes še ne moremo potrditi, ga bomo pa dobili najpozneje do petka," pravi direktor kluba Igor Barišić. Foto: Vid Ponikvar

"Ne izključujemo možnosti, da bi dali priložnost kakšnemu mlademu strategu iz naše akademije"

"Po analizi smo naredili ta korak, tudi zato, da gremo v drugo smer. Mislimo, da je to pravi korak, hvala Joau za vse, kar je naredil. Novega trenerja danes še ne moremo potrditi, ga bomo pa dobili najpozneje do petka. Imamo dva ali tri kandidate. Ne izključujemo možnosti, da bi dali priložnost kakšnemu mlademu strategu iz naše akademije," je na konferenci pojasnil direktor kluba Igor Barišić.

Dodal je, da ne bodo ponavljali napak iz preteklosti in se spuščali v tvegane in finančno vprašljive trenerske projekte.

Prvi trening predvidoma v četrtek, v petek predstavitev

Kot je dodal športni direktor Goran Boromisa, naj bi po načrtih novi trener prvi trening vodil že v četrtek, v petek pa ga bodo nato uradno predstavili.

Za zdaj člansko ekipo začasno vodi Boštjan Miklič, ki v klubu skrbi za mladinski pogon.