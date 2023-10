Olimpijo naj bi po novem vodil sloviti Nemec

Športni častnik Ekipa24 poroča, da sta 70-letni nemški strokovnjak Felix Magath in predsednik slovenskega nogometnega prvaka Adam Delius dogovor o sodelovanju sklenila na Hrvaškem.

70-letni nemški strokovnjak Felix Magath naj bi bil novi strateg ljubljanske Olimpije. Foto: Guliverimage

Magath, ki ima za seboj tudi uspešno nogometno kariero, je kot trener vodil ekipo Bayerna, Hamburga, Schalkeja, Stuttgarta, Eintrachta in Fulhama, nazadnje pa je bdel na berlinsko Hertho.

Novico o sporazumnem razhodu s portugalskim trenerjem so pri Olimpiji objavili v petek. "Joao Henriques ni več glavni trener ljubljanske Olimpije. 50-letni Portugalec je Zmaje prevzel 1. junija in jih kasneje vodil na 21 uradnih tekmah. Zbral je devet zmag, štiri remije in osem porazov. Moštvo Olimpije je v času njegovega vodstva doseglo zgodovinski uspeh, hkrati je bil v tem obdobju opravljen tudi eden večjih prestopov v zgodovini kluba. Kljub vsem skupnim dosežkom sta se Joao Henriques in vodstvo NK Olimpija Ljubljana odločila, da se sporazumno razideta. Ob glavnem trenerju klub zapuščata še pomočnika Mauro Moderno in Jose Serrao," so zapisali pri Olimpiji.

Novega trenerja bodo na izredni novinarski konferenci predstavili v ponedeljek ob 11. uri.

