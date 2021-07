Olimpija z novo okrepitvijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaš Sava Petrov je nova okrepitev ljubljanske Olimpije. Triindvajsetletni srbski napadalec, ki lahko igra tudi na krilnem položaju, je z zelenimi podpisal pogodbo do 30. junija 2023, so Ljubljančani objavili na klubski spletni strani.

Nekdanji reprezentant Srbije do 19 let je svojo kariero začel pri Partizanu. Potem ko je kot posojen igralec igral za Teleoptik Zemun se je pridružil srbskemu prvoligašu Spartaku iz Subotice. Leta 2018 se je preselil k belgijskemu drugoligašu KVC Westerlo, za katerega je v dveh sezonah zbral 46 nastopov ter po štiri zadetke in podaje.

Nova okrepitev Olimpije je Sava Petrov. 23-letni srbski napadalec, ki lahko igra tudi na krilnem položaju, je s klubom podpisal pogodbo do 30. 6. 2023. 🐉



Dobrodošel, Sava! 🤝



Več na https://t.co/HUvwPWVbQs#DobrodoselSava #verjamemvzmaje pic.twitter.com/oCS4W7hUX8 — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) July 2, 2021

Pred začetkom lanske sezone je kot posojeni igralec igral za še en klub druge belgijske lige, KSK Lierse Kempenzonen. Zanj je zbral 20 nastopov (štirje golo, tri podaje).

"Počutim se odlično. Zelo sem zadovoljen, da sem postal član tako velikega kluba. Rad bi se zahvalil ljudem, ki zaupajo vame in me podpirajo. Komaj čakam, da se sezona začne. Dal bom vse od sebe, da bom pomagal soigralcem pri osvajanju zastavljenih ciljev," je od podpisu za klubsko spletno stran dejal Petrov.

