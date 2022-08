Olimpija vendarle dobila športnega direktorja

Zmaji so ob začetku nove sezone dobili novega trenerja, zdaj pa so končno tudi uradno predstavili novega športnega direktorja, to je postal 35-letni Hrvat Goran Boromisa.

Boromisa vlogo opravlja sicer že dlje časa in trener Albert Riera je z njegovim delom izjemno zadovoljen: "Odkar sem tu, je on naš/moj športni direktor. V stiku sva vsak dan. Mislim, da dobro opravlja svoje delo, sodelujeva in se dopolnjujeva. Zdaj ko je nogometna tržnica še odprta, je dela še več. Všeč mi je, ker dela pregledno." S trenerjem Albertom Riero je zadovoljen tudi Boromisa, ta pravi, da so odnosi v klubu odlični. "Vse delam v komunikaciji z glavnim trenerjem, s katerim imava odličen odnos. Brez njegove privolitve bi bil na primer nesmisel pripeljati novega igralca v klub," o svoji vlogi pove Hrvat, čigar glavna naloga je pripeljati igralce, ki jih trener potrebuje.

Goran Boromisa je sicer nekdaj bil nogometaš, potem dolga leta trener, izkušnje ob terenu pa si je dolgo nabiral pri zagrebškem Dinamu kot koordinator, zadolžen za sektor trenerjev in skavting igralcev.

Albert Riera in novi športni direktor sodelujeta že dlje časa in sta drug drugemu v pomoč. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Olimpija ne bo več iskala zgolj na Hrvaškem

Olimpija se je nekaj časa ozirala le po hrvaškem trgu nogometašev in jih pripeljala kar nekaj, a z novim športnim direktorjem računajo, da bodo posegali tudi po drugih evropskih državah. "Začeli smo podrobneje spremljati lige in trge, ki so primerni za nas, kot so francoska, portugalska, nizozemska in nemška druga liga, saj tam dobimo primerne fante, ki so kakovostni in si res želijo priti v Ljubljano. Spremljamo pa še vedno tudi sosednje države," je povedal Hrvat, ki pravi, da so pred začetkom sezone želeli povečati število Slovencev v moštvu Olimpije, a so naleteli na odpor igralcev zaradi nestabilnih razmer v klubu. "Rad bi povedal, da smo letos želeli v Olimpijo zvabiti še več slovenskih nogometašev, ampak smo naleteli na odpor agentov in nezaupanje, saj se je okoli kluba v preteklem obdobju ustvarilo negativno ozračje," je dejal novopečeni športni direktor NK Olimpije.

"Cilj je stabilizirati ekipo"

Ivan Prtajin bo zapustil Olimpijo in se seli k nemškemu tretjeligašu. Foto: NK Olimpija Ljubljana Olimpija je v tej sezoni doživela že kar nekaj pretresov, a kot kaže, se zdaj položaj umirja, trener Albert Riera pa z moštvom niza odlične rezultate. Novi športni direktor poudarja, da klub trenutno ne razmišlja o pretirani prodaji igralcev, temveč si v taboru zmajev želijo stabilizirati ekipo: "Naš letošnji cilj je namreč stabilizirati ekipo, osvojiti naslov in pokal. Obenem želimo razvijati igralce, kot to počnemo na primer zadaj, kjer so izkušena Milović in Crnomarković in pa mladi Ratnik, Estrada in Karamatić, ki že kažejo, da so lahko nosilci. Povsem enaka zgodba je spredaj in v sredini z Nukićem, Kvesićem in Elšnikom in na primer Sešlarjem, ki se ob njih odlično razvija. Ekipi smo znova priključili Ziljkića, omembo pa si zagotovo zasluži tudi odlični Doffo," o položaju v klubu še pravi 35-letnik, ki meni, da kljub vsemu bomo videli še kakšen prihod v vrste Olimpije. "V naslednjih dneh bo nekaj sprememb, odhodov in prihodov, vse v smeri, da sestavimo pravo ekipo. Danes Olimpijo zapušča Ivan Prtajin, ki odhaja v nemško tretjo ligo," za konec še razkrije Boromisa, ki povsem verjame v trenerski štab zmajev.