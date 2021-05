Kapetan Olimpije o ubijalskem ritmu: Si ljudje sploh to predstavljajo?

Za prvoligaške klube, zlasti za tiste, ki se še vedno potegujejo za pokalno lovoriko, ni počitka. Dodatni zapleti zaradi pomanjkanja rezervnih terminov, ki jih je ustvarilo 12-dnevno mirovanje nogometnega dogajanja v začetku aprila, so klube prisilili v zgoščen ritem, kakršnemu v Sloveniji še niso bili priča. Vsaj v takšnem obsegu. Vodilna Olimpija tako vstopa v peti zaporedni tekem z dvojno tekmo, utrujenost zmajev, že tako zdesetkanih zaradi poškodb in kazni, je vse bolj očitna.

''Res je težko igrati na tri dni. Ne vem, če si ljudje sploh to predstavljajo. Na to nismo navajeni, niti pripravljeni. Zaradi tega prihaja do poškodb in nihanja v rezultatih,'' je odgovor na vprašanje, zakaj se osrednji favoriti za naslov prvaka v zadnjih tednih ne morejo pohvaliti z bleščečim rezultatskim uspehom na slovenskih zelenicah, ponudil Timi Max Elšnik. Kapetan Olimpije, pa tudi mlade slovenske izbrane vrste, čemu podobnemu še ni bil priča.

Prva priložnost Olimpije proti Mariboru, ko bi Gal Kurež skoraj dosegel evrogol:

Zmaji že dalj časa okušajo angleški ritem dvobojev, ki pa jim povzroča obilico težav. Pri tem pa niso edini. Podobno velja tudi za Maribor, pa tudi Muro, ki jo je v soboto delilo le nekaj minut od tega, da bi začasno prevzela vodstvo na razpredelnici. ''Ko pride utrujenost, pridejo tudi napake. Težko je igrati na tri, štiri dni,'' je bil neposreden po remiju z Mariborom kapetan vodilne Olimpije in dodal, da podobno kot soigralci stremi k temu, da bi lahko tako kot vrhunski nogometaši na svetu igral brez večjih težav v tem zgoščenem ritmu, a za zdaj tega še ni sposoben.

Pri naporu je šlo že tako daleč, da je nogometaše, v karieri vajene raznolikih in razgibanih vremenskih pogojev, v nedeljo pri delu oviralo tudi toplo sonce. Čeprav smo šele v začetku maja. ''Dosti bolje bi bilo, če bi bila večerna tekma. A ne bomo se pritoževali nad našo službo,'' se mladi Štajerec po drugi strani zaveda, da so pogoji enaki za vse. ''Prvič po dolgem času smo igrali v neki vročini. Skušali smo dati nekaj ritma v tekmo, a je Olimpija taktično stala na igrišču in je potem težko razviti nek zelo gledljiv nogomet,'' je dodal Aleks Pihler, ki je z Mariborom napadal tri točke, katere bi lahko vijolice ponesle na prvo mesto, a se je moral na koncu zadovoljiti z remijem.

Trener Maribora Simon Rožman se zaveda, da lahko vijolice napredujejo na prvo mesto le v primeru vsaj enega večjega spodrsljaja zmajev do konca sezone. Foto: Grega Valančič/Sportida

Medsebojne tekme Olimpije in Maribora: 1:1, 1:1, 2:0, 0:0 – boljša Olimpija

Medsebojne tekme Olimpije in Mure: 0:0, 1:0, 2:0, 0:3 – boljša Olimpija

Medsebojne tekme Maribora in Mure: 0:2, 2:1, 0:0, ?

Olimpija tako po razburljivem 32. krogu, ki je prinesel kar nekaj presenečenj, najbolj izstopa zmaga zadnjeuvrščene Gorice nad v tem letu zelo vročimi Domžalami (2:1), ostaja v vodstvu. Pred Mariborom ima +2, pred Muro +3, njena prednost pa je navidezno še višja, saj ima boljši izkupiček v medsebojnih srečanjih proti obema tekmecema. Tako si lahko Olimpija do konca sezone privošči še manjši spodrsljaj. Če bi Maribor v zadnjih treh krogih dobil vse tri točke, bi tako Olimpija postala prvak tudi v primeru, če bi na eni tekmi remizirala, če pa bi končala sezono z enakim številom točk kot Mura, bi si lahko zmaji do konca sezone privoščili celo en poraz.

Zahvala navijačem

Nogometaši Olimpije in Maribora so še četrtič v tej sezoni odigrali večni derbi brez prisotnosti navijačev. Foto: Grega Valančič/Sportida Olimpija še naprej sama odloča o svoji usodi. To je podatek, ki lahko greje srca navijačev. Kapetan Elšnik jih je pohvalil za podporo na derbiju, ko so se oglašali z zunanje strani stadiona in priredili ognjemet, pred tem pa še okrasili severno tribuno, na kateri so pripravili sliko zmaja. ''Upam, da bo do konca prvenstva lahko na tekmah tudi določeno število navijačev,'' bi si želel, da bi bili v trenutkih, ko se bo odločalo o lovorikah, poleg tudi privrženci.

Če bo končna odločitev padla v zadnjem krogu, ko Olimpija 22. maja gostuje pri mestnem tekmecu Bravu v Spodnji Šiški, bi se lahko v primeru srečnega razpleta za zmaje kmalu po tekmi zeleno-bela zabava preselila na ljubljanske ceste. A do takrat bo minilo še kar nekaj časa, nenazadnje se lahko sezona utrujenim zmajem še podaljša, sploh če se bodo uvrstili v finale pokala. Potem bi sezono končali šele 26. maja v Kopru.

Goran Stanković: To je težava

Andresa Vombergarja zagotovo ne bo na tekmi v Domžalah. Foto: Grega Valančič/Sportida Pred trenerjem Goranom Stankovićem je morda najtežji teden, odkar je pri Olimpiji. Njegovi varovanci so izčrpani, pred vrati pa je polfinalni spopad pokala v Domžalah. Na dan, ko bosta lahko Maribor in Mura počivala ter brez pritiska polnila baterije za konec tedna.

Že zdaj je jasno, da bo trener Olimpije sklenil kompromis, ter da v Domžalah ne bo zaigrala povsem udarna enajsterica zmajev. Ne le zaradi poškodb, zadnji, ki se je pojavil na seznamu poškodovanih, je napadalec Andres Vombergar (danes bo opravil poseben zdravniški pregled, po katerem bo bolj jasno, kako dolgo bi bil lahko odsoten z igrišč zaradi poškodbe mišice), ampak tudi zaradi tega, da ohrani svežino v nogah prvokategornikov za izjemno pomembno nedeljsko gostovanje v Celju.

''To je težava. S fanti se bom pogovoril, vsak bo povedal zase, v kakšnem stanju je. Nekatere bomo spočili v sredo. Ne podcenjujemo nobenega tekmovanja, v obeh si želimo priti do konca, se pa moramo prilagajati,'' napoveduje Stanković.

Žiga Frelih je na zadnjem gostovanju v Domžalah prejel dva zadetka. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Da se Olimpija, ki se je v osveženi zasedbi, polni rezervistov, lotila že četrtfinalnega srečanja pokala v Lendavi, vendarle ne misli kar tako predati, ampak jo v sredo zagosti Domžalam, pričajo tudi besede kapetana Elšnika: ''V Domžalah gremo na zmago. Naš cilj je osvojiti obe lovoriki. Imamo marsikaj za pokazati, Domžalam želimo vrniti za poraz v prvenstvu.'' Zmajem torej ne primanjkuje motivov. Če bodo zdržali še dva tedna, bi se lahko razveselili celo dvojne krone! Ni kaj, obetajo se pestri majski dnevi.