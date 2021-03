Nogometaši proti vladnemu ukrepu: Označujejo ga za nesprejemljivega

Trije najboljši slovenski nogometni klubi so si enotni. Nedavno sprejeti vladni ukrep o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, ki med prvim in 11. aprilom prepoveduje izvajanje številnih tekmovanj, med njimi tudi nogometne prve lige Telekom Slovenije, označujejo za nesprejemljivega. V obsežnem javnem pismu so pojasnili, kakšno škodo bi lahko utrpel slovenski klubski nogomet zaradi omenjenega odloka.

Predsedniki treh najboljših klubov v tej sezoni, prvi možje Olimpije, Maribora in Mure, so se tako podpisali pod skupni odziv in se pridružili pozivu petih kolektivnih panožnih športnih zvez za nadaljevanje tekmovanj.

Vlado RS tako na podlagi predstavljenih argumentov pozivamo k takojšnji spremembi dikcije odloka, ki bo omogočila izvajanje nogometnih tekmovanj, ki predstavljajo gospodarsko dejavnost, oziroma ustrezno interpretacijo odloka na način, da so treningi enako kot za vrhunske športnike omogočeni tudi vsem poklicnim športnikom.

Oglasila se je tudi Nogometna zveza Slovenije. Na Vlado Republike Slovenije je poslala spodnji dopis, s katerim poziva, da se spremeni dikcija v uradnem listu ter s tem dovoljuje tudi nadaljevanje državnih prvenstev v nogometu in ostalih kolektivnih športih.

Pismo predsednikov Maribora, Olimpije, Mure kot tudi predsednika NZS objavljamo v celoti.

NZS: Nogometnim klubom grozi lasten obstoj

Spoštovani,

v uvidu včerajšnjega Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov v imenu Nogometne zveze Slovenije in celotne nogometne javnosti pozivamo Vlado Republike Slovenije ter njene pristojne službe k spremembi omejitev na področju športa, ki po našem mnenju, sicer na razumljivem temelju poskusa zajezitve epidemije in odgovornosti do zdravja vseh državljanov, prekomerno vplivajo na dejavnost NZS in vse njene deležnike, nogometne klube, športnike in športne delavce ter ne nazadnje tudi poslovne partnerje, medijske partnerje, sponzorje in pokrovitelje.

Z novim odlokom je izvajanje treningov in športne vadbe omejeno na vrhunske športnike v najvišjih razredih kategorizacije in člane mladinskih in kadetskih državnih reprezentanc, obenem pa so ponovno ustavljena tekmovanja na najvišjem nivoju.

Uvodoma izpostavljamo, da so se doslej dovoljena tekmovanja v organizaciji NZS odvijala pod strogim spoštovanjem ukrepov in omejitev. Izvajala so se redna testiranja nogometašev, strokovnih vodstev in celotnega organizacijskega osebja, tako v okviru priprav, kot tekmovanj. Nogometnih aktivnosti so se pod temi pogoji udeleževali le na SARS-CoV-2 negativni posamezniki, protokoli, ki jih je po nemškem vzoru pripravila NZS, pa so zagotavljali strogo spoštovanje omejitev in ukrepov v okviru tekmovanj. Kot edini smo prav zaradi doslednega spoštovanja ukrepov uspešno končali preteklo in pričeli novo sezono najelitnejšega tekmovanja.

Tekmovanja na nacionalni ravni se med drugim odvijajo tudi z namenom uvrščanja slovenskih nogometnih klubov v elitna evropska klubska tekmovanja, UEFA ligo prvakov in UEFA evropsko ligo. V primeru prekinitve tekmovanja je slovenskim nogometnim klubom lahko ne le onemogočena priložnost za dokazovanje mednarodne konkurenčnosti, posredno pa so jim onemogočeni prihodki iz naslova uvrstitev in napredovanj v navedenih tekmovanjih.

Jasno je, da je nogomet v sodobnem času v globalnem in nacionalnem okviru pomembna gospodarska dejavnost. Proračun NZS znaša skoraj 20 milijonov EUR, prihodki nogometnih klubov 1. SNL pa skupaj skoraj 30 milijonov EUR. Ni potrebno posebej poudarjati poslovne škode, ki ob prekinitvi tekmovanja grozi prihodkom NZS in nogometnih klubov.

Velik del proračunov nogometnih klubov temelji tudi na dejavnosti prestopov poklicnih nogometašev. Nogometni klubi so z novimi ukrepi ponovno postavljeni pred tveganje, da ostanejo brez znatnega dela svojih prihodkov in ogrozijo lasten obstoj, njihovi nogometaši pa ponovno ostajajo ne le brez priložnosti, da na igrišču dokažejo svojo vrednost, temveč tudi brez možnosti, da vzdržujejo trenažni proces in ohranjajo kakovost in fizično formo.

V uradni novici Vlade Republike Slovenije z dne 28. 3. 2021 je odločitev, da se treningi dovolijo vrhunskim športnikom, utemeljena z dejstvom, da bi jim odsotnost treninga onemogočila nadaljnjo konkurenčnost na mednarodni ravni. Kar 13 od 23 članov nogometne U21 reprezentance, ki v tem času prvič v zgodovini sodeluje na UEFA evropskem prvenstvu do 21 let, je članov slovenskih nogometnih klubov, ki jim bo v celoti onemogočena priprava na to mednarodno tekmovanje.

V razvid poklicnih športnikov je vpisanih okrog 530 poklicnih športnikov, od katerih je 340 nogometašev, kar je 64 % vseh poklicnih športnikov v Republiki Sloveniji. Poleg poklicnih športnikov, vpisani v razvid, poklic nogometaša opravljajo tudi posamezniki s statusom samostojnih podjetnikov. Profesionalno pogodbo o igranju nogometa ima ta trenutek namreč skupno kar 392 nogometašev, od tega 304 v elitnem tekmovanju 1. SNL.

Treninge torej lahko izvajajo vrhunski športniki, ki so kategorizirani v olimpijskem, mednarodnem in svetovnem razredu, ter perspektivni mladi športniki. V trenažnem procesu tako ostaja nekaj več kot 700 mladih perspektivnih športnikov, medtem ko je skoraj 400 nogometašem onemogočeno opravljanje njihovega poklica.

V Twitter objavi Vlade Republike Slovenije je bilo dne 28. 3. 2021 ob 16:27 objavljena izjava ministrice dr. Simone Kustec, s katero je bila javnost obveščena, da »za profesionalne športnike ni nobenih novih omejitev«.

Verjamemo, da je bilo za Vlado RS in ministrico to tudi vodilo pri oblikovanju novega odloka, vendar poudarjamo, da trenutna dikcija, ki dovoljuje treninge nekaterim rangom vrhunskim športnikov, ne le popolnoma onemogoča delovanje nogometnih klubov in škoduje njihovemu poslovanju ter športnemu razvoju njihovih igralcev, temveč zaradi pravil kategorizacije v neenakovreden položaj v odnosu do ostalih postavlja poklicne nogometaše, nogometnim klubom pa onemogoča konkurenčnost na mednarodnem trgu.

Ne nazadnje so se ravno iz razloga, da je nogomet gospodarska dejavnost, ki pa se lahko uspešno izvaja nadzorovano in s spoštovanjem vseh ukrepov, vse države nacionalnih zvez pod okriljem Uefe (vse skupaj 55 članic), razen Malte in Norveške, ki tekmovanja še ni pričela, kljub slabšanju epidemiološke slike in sprejemu strogih omejitev na področju javnega življenja odločile, da se profesionalni nogomet v teh državah lahko še naprej odvija. V nadaljevanju predstavljamo ukrepe in omejitve v nekaterih evropskih državah.

Vlado RS tako na podlagi predstavljenih argumentov pozivamo k takojšnji spremembi dikcije odloka, ki bo omogočila izvajanje nogometnih tekmovanj, ki predstavljajo gospodarsko dejavnost, oziroma ustrezno interpretacijo odloka na način, da so treningi enako kot za vrhunske športnike omogočeni tudi vsem poklicnim športnikom.

Kot sklep smo mnenja, da je zaostrovanje ukrepov smiselno, pri čemer predlagamo zaostritev protokolov in zahtev za izvajanje gospodarske dejavnosti, ne pa zaustavitev le-te.

S spoštovanjem,

Radenko Mijatović,Predsednik NZS