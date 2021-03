Kaj se dogaja s klubi 1. SNL? Hud udarec za vodilno Olimpijo!

Olimpiji je zmago na gostovanju na Hrvaškem zagotovil Gal Kurež, eden izmed desetih zmajev, mlajših od 20 let, ki so zaigrali na tekmi proti Opatiji.

Olimpiji je zmago na gostovanju na Hrvaškem zagotovil Gal Kurež, eden izmed desetih zmajev, mlajših od 20 let, ki so zaigrali na tekmi proti Opatiji. Foto: Vid Ponikvar

Slovenski prvoligaški klubi v času reprezentančnega premora, ki se je zaradi nastopov Kekove čete v kvalifikacijah za SP 2022 in udeležbe slovenske izbrane vrste na Euru do 21 let razpotegnil kar na tri tedne, ne mirujejo. Večina je med pripravami odigrala tudi prijateljske tekme, največkrat s hrvaškimi tekmeci. Najbolj so navdušili Koprčani, saj so nadigrali Rijeko s 3:0. Na Hrvaškem je zmagala tudi Olimpija, ki bo v nadaljevanje prvenstva krenila brez poškodovanega Hrvata Anteja Ćorića.

Olimpija zmagala na kultni Kantridi, a tudi izgubila Ćorića

Vodilna Olimpija, ki je zaradi reprezentančnih obveznosti ostala brez kapetana Timija Maxa Elšnika, prvega vratarja Žige Freliha, latvijskega branilca Vitalijsa Maksimenka in mladega Srba Radivoja Bosića, je premor s tekmo manj dočakala s prednostjo +1 pred Mariborom. V začetku aprila jo čaka peklenski ritem, saj bo za razliko od največjih tekmecev za vodilna mesta v enem tednu odigrala kar tri dvoboje (od tretjega do desetega aprila proti Gorici, Bravu in Kopru), nanj pa so se izbranci Gorana Stankovića slab teden dni pripravljali tudi na Hrvaškem.

Zmaga Olimpije! Na tekmi so priložnost za igro dobili številni mladi nogometaši. 🙌🐉#verjamemvzmaje pic.twitter.com/05m8cYvQV4 — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) March 26, 2021

Odšli so na Kvarner, kjer so odigrali tudi prijateljsko tekmo s hrvaškim drugoligašem Opatija in zmagali z 2:1. V polno sta zadela Mihailo Perović in Gal Kurež, med vratnicama se je na igrišču kultnega reškega stadiona Kantrida po dolgem času znašel Nejc Vidmar, priložnost za nastop pa je dočakalo kar nekaj nadarjenih mladincev. Zaigralo je kar deset zmajev, mlajših od 20 let.

Kako huda je poškodba Ćorića?

Ante Ćorić je prek Instagrama potrdil, da je utrpel poškodbo kolena. Foto: Instagram Na pripravah v Opatiji se je sicer z Olimpijo mudilo kar osem nogometašev mladinske selekcije. "Izvajamo prakso, da jih priključujemo k članskim treningom in tekmam. V aprilu nas čaka naporen ritem obračunov in lahko se zgodi, da bo tudi kakšen od zelo mladih igralcev dobil priložnost na prvenstveni tekmi," je pojasnil trener Stanković, ki kot trener Olimpije še ni doživel poraza.

Za slabšo voljo pred nadaljevanjem sezone je poskrbela poškodba Anteja Ćorića, posojenega nogometaša Rome na začasnem delu v Ljubljani, ki ga čaka daljše okrevanje, tako da je najverjetneje že končal sezono. Ljubljanski klub o tem še ni podal uradne informacije, je pa nekdanji čudežni deček hrvaškega nogometa z objavo na družabnem omrežju Instagram dal vedeti, kako mu je na načrte resno prekrižala poškodba.

Odkar se je pridružil Olimpiji in ji pomagal do skoka na prvo mesto, je zbral pet nastopov. V dresu zmajev je dobil tisto, kar je iskal, redno tekmovalno formo, zdaj pa mu je poškodba prekrižala načrte, ljubljanski klub pa pred zadnjo četrtino prvenstva, v kateri se bo potegoval za dvojno slovensko krono, ostaja brez pomembnega člena zvezne vrste. Udarec za Olimpijo je še toliko večji, ker je zaradi poškodbe kolena predčasno končal sezono že Vitja Valenčič, nesojeni udeleženec Eura do 21 let.

Rožman želi vzpostaviti pravila, Bajde poškodovan

Mariborčanom je prišel reprezentančni premor kot naročen, saj ima novopečeni trener Simon Rožman več časa za spoznavanje ekipe in uigravanje pred odločilnim delom sezone, v katerem se bo odločalo o naslovu prvaka. Vijolice so se pod vodstvom Štorana odpravile v Čatež. "V najkrajšem možnem času želimo vzpostaviti pravila, ki bodo veljala in predviden način igre. Fantje so zelo prizadevni, razumejo situacijo in so pripravljeni narediti vse, kot je treba, da bi klub v finišu prvenstva izpolnil zastavljene cilje," sporoča mladi strateg, ki bo prihodnji teden dopolnil 38 let.

Zaradi udeležbe v reprezentančnih akcijah manjkajo štirje igralci. Aljoša Matko navdušuje na Euru do 21 let, kjer je dosegel zgodovinski zadetek za Slovenijo za točko proti Češki (1:1), Ilija Martinović je proti Gibraltarju uresničil otroške sanje in zaigral za Črno goro, Alexandru Cretu kandidira za izbrano vrsto Romunije, Kenan Pirić pa za BiH. Manjkata tudi poškodovana Denis Klinar in Gregor Bajde. Zadnji, eden izmed nogometašev Maribora, ki najbolje poznajo delo Rožmana, saj ga je vodil že v Celju, si je v Čatežu poškodoval stegensko mišico in se predčasno vrnil v mesto ob Dravi. Čaka ga večtedenski premor, kar je udarec za Mariborčane, po drugi strani sta za lepšo novico poskrbeli vrnitvi Martina Milca, ki že vadi s polno obremenitvijo, in Rudija Požega Vancaša, ki nima več zdravstvenih težav. Nemanja Mitrović, ki se vrača po hudi poškodbi kolena, trenira po individualnem programu, z mariborsko zasedbo se je v Posavje odpravilo tudi pet mladincev. Maribor bo prvič pod vodstvom nekdanjega trenerja Celja, Domžal in Rijeke nastopil tretjega aprila na sosedskem gostovanju v Kidričevem.

Navijače Mure razveselil podpis Anteja Šimundže

Mura za vodilno Olimpijo zaostaja pet točk, navijače pa je med reprezentančnim premorom navdušilo podaljšanje pogodbe s trenerjem Antejem Šimundžo, ki bo črno-bele vodil vse do konca sezone 2022/23. V prejšnji sezoni jih je popeljal do pokalne lovorike, v tej pa pred zadnjo četrtino še vedno vztraja v boju za državni naslov. Ponos prekmurskega nogometa v teh dneh pogreša kar nekaj reprezentantov. Manjkajo kapetan Nino Kouter ter mlada reprezentanta Jan Gorenc in Tomi Horvat.

Prva preizkušnja v reprezentančnem premoru: Mura člani - Mura U19 7:1



Strelci: Klepač 4x, Filipović, Mandić, K. Cipot; Štrakl.#čarnobejli #mismomura pic.twitter.com/eEIHMunqWx — NŠ Mura (@nsmura_ms) March 20, 2021

Mura je prejšnji konec tedna odigrala prijateljsko tekmo na Hrvaškem. V Koprivnici se je pomerila s Slaven Belupom, pri katerem je pomočnik trenerja nekdanji up slovenskega nogometa Sandro Bloudek, in izgubila z 0:1. To je bila druga tekma v pripravljalnem obdobju, v prvi so s 7:1 nadigrali mlade upe črno-belih do 19 let, s štirimi zadetki pa je izstopal Hrvat Mihael Klepač.

Koprčani odpravili hrvaškega pokalnega zmagovalca

Argentinec Claudio Spinelli je kot prvi zatresel mrežo Rijeke. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Več uspeha so imeli na slovensko-hrvaškem klubskem spopadu Koprčani. Ker je Bonifika eno izmed prizorišč evropskega prvenstva do 21 let, so se morali začasno preseliti. Za novo postojanko so izbrali Dekane. Konec prejšnjega tedna so se odpravili tudi čez mejo in se v "nevtralnem" Umagu pomerili z Rijeko. Proti tekmecu, ki ga po odhodu Simona Rožmana vodi hrvaški strateg Goran Tomić, so vknjižili prepričljivo zmago!

Kanarčki so vse zadetke dosegli v drugem polčasu, ko so hrvaški pokalni zmagovalci zaigrali z mlajšo zasedbo, polno rezervistov. V polno so zadeli Argentinec Claudio Spinelli, Hrvat Ivan Jelić Balta in Srb Stefan Stevanović, trener Rodolfo Vanoli pa zaradi zdravstvenih težav ni mogel računati na pomoč kapetana Ivice Guberca in Nikole Krajinovića, manjkal je tudi Dare Vršič. Največja želja Koprčanov, kar se tiče nadaljevanja sezone, je povezana z možnostjo osvojitve pokalne lovorike. V četrtfinalu jih čaka ptujska Drava, ki je v osmini finala presenetila Muro.

Domžale brez tekme v Avstriji

Domžalčani, ki so v reprezentančni premor vstopili na četrtem mestu in kar brez štirih mladih reprezentantov (Andraž Žinič, Tamar Svetlin, Dario Kolobarić in Sven Šoštarič Karić), so nameravali konec prejšnjega tedna odigrali prijateljsko tekmo z Wolfsbergerjem, a je dvoboj odpadel.

Zadnja domača tekma: 10. marec



Naslednja domača tekma: 14. april



🙄🙄🙄 pic.twitter.com/gqEJv6cIiV — NK Domžale (@NKDomzale) March 28, 2021

Strokovno vodstvo rumenih je ocenilo, da se v trenutku, ko manjka več reprezentantov, hkrati pa se kar nekaj igralcev otepa zdravstvenih težav, ni najbolj primerno pomeriti z močnim avstrijskim tekmecem, ki je zaigral v izločilnem delu evropske lige. Domžalčani so zadnjo domačo tekmo v prvenstvu odigrali 10. marca, na naslednjo pa bodo morali čakati več kot mesec dni!

Maher zmagal v footgolfu

Veliko mladih reprezentantov pogreša tudi ljubljanski Bravo, ki je reprezentančni premor začel 19. marca z zmago na prijateljskem obračunu nad Mariborom (2:1). To je bila tudi zadnja tekma, ko je vijolice vodil Saša Gajser. Na zadnjih treh prvenstvenih tekmah je osvojil le točko, hkrati pa ni dosegel niti enega zadetka.

Uganete, kdo od naših fantov se je najbolje odrezal v Footgolf?



Namesto v gol, smo tokrat nogometno žogo morali »pospraviti« kar v luknje na zelenici.



Teambuilding Bravo style s Šport Ljubljana in Sendvičarna 💛💙 pic.twitter.com/mf3Bgyedqh — NK Bravo (@NKBravo) March 25, 2021

Trener Dejan Grabić je v želji po sproščenem "team buildingu" pozdravil odločitev, da se ekipa odpravi na nekoliko drugačno igrišče in v Stanežičih pomeri v footgolfu. Prejšnji torek so se tako pomerili v novem športu, v katerem se je najbolj izkazal Rok Maher.

Ekspresen zadetek Francoza, nato pa mrk

Antoine Makoumbou je povedel Tabor v vodstvo že na začetku dvoboja. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Sedmouvrščeni Tabor je konec prejšnjega tedna gostoval v sosednji Novi Gorici in v primorskem prijateljskem obračunu na pomožnem igrišču ob Kornu izgubil z 1:4. Dvoboj je trajal kar 120 minut, trenerja pa sta lahko na delu preizkusila veliko kandidatov. Sežančani so hitro prešli v vodstvo, Francoz Antoine Makoumbou se je vpisal med strelce že v drugi minuti, nadaljevanje srečanja pa je minilo v znamenju vrtnic in velikem preobratu gostiteljev.

Kraševci so nastopili brez reprezentanta Gabona Fahda Ndzengueja, ki je s klopi zaploskal soigralcem za zmago v kvalifikacijah za pokal afriških narodov proti DR Kongo (3:0), danes pa ga čaka še obračun z Angolo. Tabor namerava do nadaljevanja prvenstva odigrati še eno pripravljalno tekmo.

Jarošik pohvalil izbrance

Državni prvaki Celjani so reprezentančni premor izkoristili tudi za selitev v Čatež, kjer so se pripravljali prejšnji teden. Na stadionu Z'dežele poteka Euro do 21 let, na katerem nastopata tudi branilca celjskega kluba Žan Zaletel in Dušan Stojinović. Trener Jiri Jarošik skuša narediti vse, kar je v njegovi moči, da bi rezultatsko krivuljo popravil na bolje in rumeno-modre dvignil z osmega mesta, ki napoveduje krčevit boj za obstanek.

"Fantje so bili izjemno pridni in delovni. Za ekipo je dobrih pet dni treningov. Točno to smo v tem trenutku tudi potrebovali," nekdanji češki reprezentant ni pogrešal prijateljskih tekem. Ocenjuje, kako so njegovi izbranci pripravljeni za nove izzive. Prvi, zelo zahteven, jih čaka v nedeljo v Fazaneriji.

Kidričani namučili Varaždin

Izbranci Oskarja Drobneta so v Varaždinu izgubili z 2:3. Foto: Vid Ponikvar Devetouvrščeni Aluminij se pripravlja brez dveh mladih reprezentantov. Aljaž Ploj zastopa barve Slovenije na evropskem prvenstvu do 21 let, Armin Đerlek pa je prejel vpoklic selektorja mlade srbske izbrane vrste, sicer nekdanjega trenerja ljubljanskih zmajev Ilije Stolice. Kidričani so se med pripravami odpravili tudi na Hrvaško, kjer so odigrali dvoboj proti Varaždinu in po hudem boju izgubili z 2:3.

Za hrvaškega prvoligaša, ki je vodil že s 3:1, je zadel v polno tudi nekdanji napadalec Olimpije, 37-letni veteran Leon Benko, za "šumare" pa sta se med strelce vpisala Haris Kadrić in Kim Do-hyun, ki je zatresel mrežo gostiteljev po strelu z okrog 25 metrov. Izbranci Oskarja Drobneta nestrpno čakajo nadaljevanje prvenstva, v Kidričevo konec tedna prihaja Maribor, katerega bo prvič v 1. SNL vodil Simon Rožman.

Vrtnice se ne predajajo

Novogoričani v zadnjo četrtino prvenstva vstopajo z zaostankom -8 za najbližjima sosedoma. Foto: SPS/Sportida Zadnjeuvrščena Gorica je v nebogljenem položaju. Za Aluminijem in Celjem zaostaja osem točk, uvod v zadnjo četrtino Prve lige Telekom Slovenije pa prinaša enega najtežjih izpitov, dvoboj z vodilno in pod vodstvom Gorana Stankovića še neporaženo Olimpijo. Vrtnice pod vodstvom Aleksandra Jovića, ki mu pri delu pomaga Florijan Debenjak, vseeno še verjamejo v čudež.

Da še niso pozabile dosegati zadetkov, je pokazala tudi petkova prijateljska tekma, v kateri so doma s 4:1 odpravili sosede iz Sežane. Tekma je trajala kar 120 minut (štirikrat po 30 minut), za Gorico pa so zadeli Etien Velikonja (z bele točke), Senegalec Abdou Diakhate, Hrvat Mihael Mlinarić in Luka Volarič, ki je postavil končni rezultat.