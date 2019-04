Mandarić čestital igralcem, Kronaveter pogreša navijače #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

''Dežurni gasilec'' Safet Hadžić je v Stožicah hitro pogasil ''požar''. S tremi zaporednimi zmagami, prav vse je dosegel na domačem stadionu (2:0 proti Aluminiju, 3:1 proti Gorici in 4:0 proti Aluminiju v pokalu), je ujel zmagoviti ritem, ki bi ga rad nadaljeval vse do konca sezone.

O zadetkih noče razpredati

Odkar se je Safet Hadžić vrnil na vroči stolček Olimpije, zmaji zmagujejo. Foto: Ana Kovač Danes bo četrto zaporedno zmago na klopi Olimpije lovil proti Krškemu, ki mu gori pod nogami in ga lahko v prvi ligi obdrži le še manjši čudež. ''Ekipa Krškega ni slaba. Težko je igrati z ekipami s spodnjega dela razpredelnice,'' trener Hadžić napoveduje, da njegove izbrance proti Krškemu, ki ga vodi Hrvat Andrej Panadić, čaka zahteven izpit.

Čeprav dosega Olimpija pod njegovim vodstvom letos iz tekme v tekmo več zadetkov, o njih noče razpredati. ''Pomembno je le zmagati,'' je odločen, da nadaljuje zmagoviti niz in se poskuša približati vodilnemu Mariboru.

Hadžić ugodil želji Kronavetra

Rok Kronaveter je v sredo dvakrat zatresel mrežo Aluminija. Foto: Morgan Kristan / Sportida Podobno razmišlja tudi Rok Kronaveter. Izkušeni Štajerec je v zadnjih treh tekmah dosegel štiri zadetke, od tega večino s prekinitev, in utrdil status vodilnega strelca zmajev. Zadovoljen je s formo, tako igralno kot strelsko, najbolj pa mu je pomembno, da Olimpija zmaguje.

''Trener me je postavil na mesto, ki mi najbolj odgovarja. Tam lahko pokažem največ, to se vidi tudi na igrišču,'' je zadovoljen, da lahko sodeluje s trenerjem Hadžićem. Slednji je prepričan, da lahko Rok, ki ga ima za enega najboljših nogometašev v tem delu Evrope, počasi še stopnjuje formo.

Če bo to uresničil, bi lahko 31. maja, ko čaka Olimpijo pokalna poslastica, veliki finale proti Mariboru v Celju, predstavljal ogromno oviro za vijolice. To je tudi največja priložnost zmajev za osvojitev lovorike.

V prejšnji sezoni so osvojili dvojno slovensko krono, v tej pa je Maribor v prvenstvu pobegnil za kar 12 točk, tako da ima Olimpija veliko večje možnosti za osvojitev pokala. Hadžić vseeno poudarja, da bo ljubljanski klub, dokler bo v igri matematika, vztrajal v boju za državni naslov.

Se bodo navijači odzvali v večjem številu?

Po preboju Olimpije v finale pokala Slovenije se je slišal s predsednikom Milanom Mandarićem, ki je že nekaj časa v ZDA. ''Zadovoljen je bil. Pohvalil je igralce, za zdaj je vse v redu,'' je za Planet TV povedal 50-letni Ljubljančan, zaljubljen v zeleno-bele barve.

Kakšen bo današnji obisk srečanja med drugouvrščeno Olimpijo in zadnjeuvrščenimi Krčani? Foto: Matic Ritonja/Sportida

Na zadnjih domačih tekmah Olimpije se je zbralo zelo malo gledalcev. Prvi strelec Kronaveter upa, da bo v nedeljo proti Krškemu bolje. ''Upam, da se bodo odzvali. Da vidijo, kako igramo boljše. Vse bi povabil, naj pridejo in nam pomagajo do nove zmage,'' si želi večjega števila navijačev, ki bi predstavljalo dodaten veter v hrbet pri naskakovanju nove zmage. Na Planet TV si lahko dvoboj med Olimpijo in Krškim ogledate v neposrednem prenosu z začetkom ob 17.45.