Olimpiji povzročal težave, zdaj ji bo pomagal

V taboru Olimpije niso mogli iz svoje kože tudi v tem poletnem prestopnem roku. Po koncu sezone 2020/21, ki v prvenstvu po klavrnem izkupičku v zadnjih krogih ni uresničil zadanih ciljev (tretje mesto), v pokalu pa so šli zmaji do konca in osvojili lovoriko, so sledile občutne kadrovske spremembe. Ni prišlo le do menjave na vročem stolčku, kjer je namesto Gorana Stankovića vskočil nekdanji zvezdnik srbskega in evropskega nogometa Savo Milošević, ampak tudi med igralci.

Srbski trener Savo Milošević je s prihodom Afričana še okrepil napad Olimpije. Foto: Grega Valančič/Sportida

Odšla sta najboljša strelca Đorđe Ivanović in Andres Vombergar, prvi v Belorusijo, drugi čez veliko lužo v Mehiko, zato je moralo vodstvo kluba razmisliti o okrepitvah. Teh ni manjkalo, do danes je prag ljubljanskega kluba prestopilo šest novih igralcev, številni med njimi bi lahko predstavljali dodano vrednost prav v napadu. Kot zadnji se je zmajevemu gnezdu pridružil Aldair Djalo. Devetindvajsetletni napadalec, ki zastopa barve afriške države Gvineja Bissau, dobro pozna slovensko prvenstvo.

Zmaje je okrepil Aldair Djalo. Olimpija in @nktaborsezana sta se dogovorila za prestop 29-letnika. S klubom je podpisal pogodbo do 30. 6. 2023. 🐉🙌



Več na https://t.co/1hN3vZarzC#DobrodoselAldair #verjamemvzmaje pic.twitter.com/0GG9EZveLG — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) July 15, 2021

"Zelo lepo so me sprejeli"

V prejšnji sezoni je zadal branilcem zmajev veliko težav. Foto: Vid Ponikvar V prejšnji sezoni je za Tabor iz Sežane odigral 33 tekem, najboljše predstave pa ponudil prav proti Olimpiji. V sezoni se je med strelce vpisal šestkrat, kar polovico zadetkov pa je proslavljal proti zmajem. Jeseni je prispeval oba gola za zmago z 2:1 na Krasu, takrat je bil njegov trener še Stanković, pozno spomladi pa je premagal Žigo Freliha v Stožicah in povedel češnjice do velikega presenečenja, zmage z 2:1, po kateri so zmaji dokončno izpadli iz boja za državni naslov.

Na tisti tekmi je Aldair pokvaril načrte nekdanjemu trenerju Stankoviću, ki je takrat vodil že Olimpijo, v tej sezoni pa ga je v Ljubljani pričakal že drug strateg. To je Srb Savo Milošević, ki se trudi, da bi čimprej uigral številne novince. Za zdaj so zeleno-bela vrata poleg Aldairja odprli še Almedin Ziljkić, Tomislav Tomić, Mustafa Nukić, Sava Petrov in Dino Špehar.

Stadion v Spodnji Šiški, kjer bo Olimpija zaradi prenove igrišča v Stožicah odprla evropsko sezono, je dobro spoznal že kot napadalec Tabora. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Zelo sem vesel, da sem se pridružil tej veliki ekipi, velikemu klubu. Soigralce sem že spoznal in prvi vtis je odličen. Zelo lepo so me sprejeli. Vselej bom dal vse od sebe in poskušal doprinesti k izpolnitvi ciljev, ki jih ima Olimpija. Igral bom s srcem in se na vsaki tekmi boril za ekipo, navijače ter za klub," je po prihodu v Ljubljano sporočil napadalec, ki je bogate izkušnje nabiral na Portugalskem, kjer je tudi začel kariero. Z zmaji je sklenil dveletno pogodbo, njegov prihod pa predstavlja nadaljevanje tesnejšega sodelovanja Olimpije in Tabora. Pred tem se je v obratno smer odpravil obetavni zvezni igralec Adrian Zeljković.

Olimpija naj bi v nedeljo v uvodnem krogu prve lige gostovala v Domžalah, a bi bil lahko dvoboj, če bo rumena družina danes uspešna v Luksemburgu in se uvrstila v drugi krog kvalifikacij za konferenčno ligo, prestavljen.