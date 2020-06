Nogometaši pred tekmami PLTS še na testiranje na novi koronavirus

Testiranje bo po besedah celjskega predstavnika za odnose z javnostmi potekalo v dveh območjih. V prvem so predstavniki klubov iz Celja, Aluminija, Maribora, Mure in Rudarja, v drugem pa predstavniki Olimpije, Tabora iz Sežane, Brava, Triglava in Domžal.

Opravljanje testiranj na novi koronavirus so potrdili tudi v taboru Olimpije, kjer so pojasnili, da bodo člani vodilnega moštva državnega prvenstva testiranja opravili v sredo ob 9. uri.

Dodatna navodila

Iz vrst Aluminija so pred dnevi za STA sporočili, da sprva niso bili zadovoljni s komunikacijo z NZS, saj so bili prvotni protokoli pripravljeni brez usklajevanja s klubi, obenem pa v njih ni bilo zapisanega ničesar o testiranjih na covid-19.

Morebitne zaplete zaradi neopravljenih testiranj je NZS razblinila z dodatnimi navodili, ki so sledila objavi prvih protokolov in so bili klubom poslani v ponedeljek.

V protokolih, ki so bili klubom poslani 27. maja, so zapisane številne omejitve in priporočila za organizacijo tekem državnega prvenstva, ki bo do 22. julija, ko se bo DP predvidoma končalo, potekalo brez gledalcev.

Foto: Vid Ponikvar

Za uvod Aluminij in Mura

Prvi tekmi nadaljevanja prvenstva bosta na sporedu v petek, 5. junija, ko se bosta najprej pomerila Aluminij in Mura, nato pa še Celje in Rudar.

Na lestvici s 50 točkami vodi Olimpija, ki ima pred Celjem in Aluminijem pet točk prednosti. Maribor na četrtem mestu zaostaja še dve več.

Preberite še: