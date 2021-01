Novogoriški nogomet bo reševal še četrti nekdanji reprezentant

Iz vrst slovenskega nogometnega prvoligaša Gorice so sporočili, da so se okrepili s prekaljenim krilnim napadalcem Maticem Črnicem. Nekdanji nogometaš Maribora, Aluminija, Domžal, Rijeke in Olimpije je tako še četrti nekdanji reprezentant Slovenije v vrstah novogoriškega kluba, ki je trenutno prikovan na zadnje mesto prvenstvene lestvice Prve lige Telekom Slovenije.

Iz novinke med prvoligaši, ki je na dobri poti, da se ekspresno vrne nazaj v drugo ligo, trenutno ima pet točk manj od Aluminija na devetem mestu, so sporočili, da so z Maticem Črnicem podpisali pogodbo do konca sezone z možnostjo podaljšanja za še eno leto.

Osemindvajsetletni Črnic bo v Novi Gorici skušal obuditi kariero, ki je v zadnjih letih močno zastala, potem ko je bila še pred štirimi leti na vrhuncu.

Takrat je nekdanji mladinec Maribora blestel na evropskih tekmah Domžal (zabil je dva gola pri odmevni zmagi nad West Ham Unitedom), potem pa prestopil v Rijeko, pri kateri je leta 2017 skupaj z Matjažem Kekom prišel do zgodovinskega naslova prvaka.

Črnicev trenutek kariere. Dva gola na evropski tekmi v mreži angleškega West Ham Uniteda. Foto: Vid Ponikvar

Prinaša številne izkušnje, bil je tudi reprezentant

Leta 2016 je pod vodstvom takratnega selektorja Srečka Katanca dvakrat, na prijateljskih tekmah proti Severni Irski in Švedski, zaigral tudi v dresu Slovenije.

Po Kekovem odhodu je z Reke odšel tudi on in leta 2018 prišel k Olimpiji ter se z njo leto pozneje veselil pokalne lovorike, potem pa se huje poškodoval in v prejšnji sezoni sploh ni igral. Lani poleti pa so Ljubljančani z njim prekinili pogodbo. Od takrat je bil brez kluba.

V Gorico Črnic prinaša številne izkušnje, tudi evropske. V Evropi je igral že z Mariborom, s katerim se je kot zelo mlad veselil kar petih prvenstvenih lovorik, potem pa še z Domžalami, Olimpijo in Rijeko. Odigral je 26 evropskih tekem, na njih pa dosegel šest golov.

Za Maribor je odigral 69 tekem in dosegel sedem zadetkov. Foto: Vid Ponikvar

V štirih letih od reprezentance do borbe za obstanek v prvi ligi

Zdaj prvič prihaja v klub, ki se ne bori za vrh, ampak za obstanek. Po Goranu Cvijanoviću, Etienu Velikonji in Matiji Široku je Črnic je nekdanji slovenski reprezentant, ki je prišel reševat novogoriški nogomet, ta je leta in leta slovel kot odličen bazen mladih, talentiranih igralcev.

Florjan Debenjak in Aleksandar Jović, ki Gorico vodita od sredine decembra, ko je odstopil dotedanji trener Gordan Petrić, sta v Črnicu sicer dobila prvo okrepitev v zimskem prestopnem roku.