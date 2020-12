Gorica išče novega trenerja, Petriću je žal

Po manj kot treh mesecih se po skromnih rezultatih, s katerimi so se štirikratni slovenski prvaki zasidrali na dnu Prve lige Telekom Slovenije, od Gorice že poslavlja Gordan Petrić. Nekdanji srbski reprezentant je na vročem stolčku nasledil Borivoja Lučića, a rezultatske krivulje mu kljub okrepljenemu kadru - vrnilo se je kar nekaj izkušenih igralcev, ki odlično poznajo novogoriške nogometne razmere - ni uspelo obrniti na bolje.

"Žal se nekatere stvari v življenju ne izidejo, kot bi si želel, da bi se. Žal mi je, da se je moja zgodba v Gorici končala na tak način. Odločitev sem sprejel zaradi lastnega mišljenja, da ekipa potrebuje šok terapijo. Upam, da se bo rezultatska krivulja kmalu obrnila navzgor. Vem, da sem ob opravljanju svojega dela vedno dal svojih 100 odstotkov, a se nam žal ni izšlo. Rad bi se klubu zahvalil za ponujeno priložnost in fantom obenem zaželel vso srečo v prihodnosti," je Petrić vrtnicam, ki jim gori pod nogami, saj bi lahko nogometno leto 2020 končale na zadnjem mestu, v nadaljevanju sezone zaželel boljše rezultate.

Predsednik Gorice: V nogometu šteje le nabiranje točk

Cilji, ki sta si jih pred tremi meseci zamislila Gordan Petrić in Hari Arčon, se niso uresničili. Foto: ND Gorica "Gordan je po tekmi s Celjem podal svoj vidik in razložil, da ekipa potrebuje spremembo. Rezultati v zadnjem obdobju niso bili takšni, kot smo jih pričakovali, posledično pa je bilo treba nekaj spremeniti. Vsak v tej zgodbi nosi svoj del odgovornosti, čeprav je bilo veliko dobrega, kar zadeva predstave, in veliko nesreče v določenih situacijah, pa v nogometu šteje zgolj nabiranje točk," je dogajanje za klubsko stran pojasnil predsednik kluba Hari Arčon.

Gorica se je Petriću zahvalila za vložen trud in mu želi vse najboljše v nadaljevanju trenerske kariere. "Vodstvo prve ekipe ND Gorica v zadnjih dveh krogih v letošnjem letu prevzemata Florjan Debenjak in Aleksandar Jović, vse nadaljnje informacije glede trenerja prve ekipe pa bodo znane v prihodnjih tednih," se glasi klubsko sporočilo ob menjavi trenerja.

Gorica bo nadaljevala sezono v sredo v sosedskem obračunu z ranjenim Taborom, ki je v soboto po tekmi, polni spornih sodniških odločitev, ostal brez točke pri Olimpiji (1:2).