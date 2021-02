Novi imeni pri Olimpiji in Gorici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz ljubljanskega in novogoriškega nogometnega kluba Olimpija in Gorica sporočajo, da so močnejši za novega člana. V zmajevo gnezdo vrača Latvijec Vitalijs Maksimenko, v Novo Gorico pa posojeni Nik Jermol.