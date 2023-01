Slovenec po novem proti Cristianu Ronaldu, Hrvat zapušča Domžale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni prvoligaš Domžale bo v prihodnje moral igrati brez pomembnega igralca v napadu Ivana Durdova. Kot so sporočili iz Domžal, je 22-letni Dalmatinec uspešno prestal zdravniške preglede in podpisal triinpolletno pogodbo z belgijskim prvoligašem Oostendejem. Slovenski nogometaš David Tijanić pa bo po novem igral v isti ligi kot portugalski zvezdnik Cristiano Ronaldo. Tijanića je, kot je poročal Transfermakrt, turški Göztepe namreč do konca junija posodil savdskemu prvoligašu Al-Adalahu.