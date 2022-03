Maribor po kazni NZS pojasnjuje, da zapira Ljudski vrt zaradi Covid-19

Zaradi navijaških incidentov, glavni sodnik Matej Jug je v drugem polčasu dvakrat prekinil tekmo, eden izmed gledalcev pa je s tršim predmetom zadel stranskega sodnika Tomaža Černeta, je mariborski klub doletela ostra kazen. Plačati bo moral več kot 14 tisoč evrov kazni, hkrati pa bodo tribune samevale na dveh tekmah, proti Muri (derbi 27. kroga bo že v nedeljo) in Celju, obenem pa bo morala biti prazna še južna tribuna Ljudskega vrta na srečanju z Olimpijo, kar bo velik udarec za navijaško skupino Viole.

Tribune Ljudskega vrta bi bile lahko deloma polne šele na večnem derbiju z Olimpijo. Takrat bo prazna južna tribuna. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Kmalu po tem, ko je disciplinski sodnik NZS Boštjan Jeglič obvestil javnost o kazni, ki je doletela NK Maribor, pa je 15-kratni slovenski prvak na klubski strani nagovoril navijače s svojimi razlogi za prazne tribune Ljudskega vrta. Osredotočil se je na Covid-19, na povečano krivuljo okužb, po kateri se je klub odločil, da bo Ljudski vrt do nadaljnjega preventivno zaprt, obenem pa dodal, da je vsakršno časovno sovpadanje z odločitvijo disciplinskega sodnika NZS zgolj naključje.

Ljudski vrt do nadaljnjega zaprt

Zdravje je na prvem mestu. Pri NK Maribor z obžalovanjem spremljamo novice, da prehajamo v obdobje, ko se številke glede okužb na COVID-19 povečujejo.

Krivulja gre znova navzgor in kot zavedni državljani moramo storiti vse, da se situacija ne poslabša. Zaznali smo porast okužb, pri nas in v sosednjih državah. Ljudski vrt je tako preventivno do nadaljnjega zaprt.

Ker smo v različnih pogledih bližje Avstriji kot večina preostalega dela države, se moramo ob približevanju šestega vala obnašati še bolj odgovorno. Ukrep bomo vzdrževali tako dolgo, dokler zadeve ne bodo obvladljive.

Vsakršno časovno sovpadanje z odločitvijo disciplinskega sodnika Nogometne zveze Slovenije, ki je NK Maribor odredil kazen igranja dveh domačih tekem brez gledalcev, v 27. krogu proti Muri in v 28. krogu proti Celju, ob tem pa stopi v veljavo še kazen igranja treh domačih tekem pred prazno južno tribuno, je zgolj naključje.

Iskreno se opravičujemo navijačem, ki so kupili vstopnice za nedeljsko tekmo z Muro. Glede povračila denarja bodo obveščeni. Ostanimo zdravi.

NK Maribor