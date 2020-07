Celjani se ne ozirajo na pričakovanja o lahki zmagi

Okoli 22. ure bi lahko na vrhu lestvice Prve lige Telekom Slovenije prišlo do spremembe. Nogometaši Celja bi z zmago nad predzadnjim Triglavom prehiteli vodilno Olimpijo in se prvič v sezoni znašli na prvem mestu. "Vsi pričakujejo lahko zmago, a vsaka ekipa ima svoje kakovosti, tudi Triglav, ki je nevaren predvsem iz prekinitev. Pripravljeni smo na to, gremo po to, kar želimo," pred večernim srečanjem, ki si ga boste lahko ogledali na Planet 2, pravi član Celja Nino Pungaršek.

Do konca PLTS so še trije krogi, povsem pri vrhu pa je izjemno vroče. Presenetljivo ne gre za dvoboj večnih tekmecev iz Ljubljane in Maribora, pač pa za vodilno Olimpijo in Celje. Loči ju le točka, že zvečer pa bi nasprotnika lahko zamenjala položaja.

Grofje bodo ob 20.10 na domačem stadionu pričakali predzadnji Triglav. Z zmago bi prehiteli Olimpijo, ki bo tekmo tega kroga odigrala v četrtek ob 20.30 v Murski Soboti. Do konca prvenstva jih nato čaka še gostovanje pri Rudarju, ki se seli v drugo ligo, v zadnjem krogu 22. julija pa domača tekma prav z Olimpijo.

Varovanci Dušana Kosića se v večerni obračun s Triglavom odpravljajo s popotnico nedeljske zmage nad Mariborom v Ljudskem vrtu, po kateri prav veliko slavja ni bilo. Misli so hitro prestavili na srečanje s Kranjčani. "Minuto, dve po tekmi smo se poveselili, nato pa s fanti že usmerili glavo na naslednjo tekmo, na to, da se kar najbolje spočijemo," je v klubski mikrofon dejal vezist Nino Pungaršek, ki je zaradi težje poškodbe kolena in dolgega okrevanja izpustil velik del sezone.

"Vsi pričakujejo lahko zmago, a vsaka ekipa ima svoje kakovosti. V prvi vrsti so nevarni iz prekinitev," Nino Pungaršek opozarja, da tekma proti predzadnji ekipi, ne bo lahka. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Vsi pričakujejo lahko zmago, a prihajata dve težki tekmi

Čeprav bodo na stadionu Z'dežele zvečer v vlogi favorita, rekonvalescent opozarja na to, da bo treba biti zbran od prve do zadnje sekunde. "Vsi fantje poudarjamo, da prihajata dve zelo težki tekmi s Triglavom in Velenjem. Vsi pričakujejo lahko zmago, a vsaka ekipa ima svoje kakovosti. V prvi vrsti so nevarni iz prekinitev, hkrati pa imajo nekaj posameznikov, ki imajo individualno kakovost, zato je treba biti pozoren. Pripravljeni bomo. Osredotočeni bomo nase, kar je najbolj pomembno. Vemo, kaj si želimo. Po to bomo tudi šli."

Pungaršku je prikimal tudi Rok Štraus: "Po Mariboru smo se dobro regenerirali, analizirali, kaj smo delali narobe in kaj prav. Menim, da smo se na Triglav dobro pripravili. A vsaka ekipa je dobra, vsaka tekma je zelo zahtevna, tudi Triglav spoštujemo, vemo, da so zelo nevarni iz prekinitev. Nekateri igralci smo dve, tri leta z našim trenerjem, iz dneva v dan, s treninga na trening postajamo vsi bolj izkušeni, tako da nam bodo izkušnje v teh zelo zelo pomembnih tekmah prišle prav. Upam, da jih bomo izkoristili."

Verjame, da jih čakajo velike stvari

S skokom na prvo mesto bi znova razveselili svoje navijače, ki so jim po zmagi nad Mariborom pripravili sprejem, a na žalost grofov jih bo zaradi zdravstvene situacije v državi, na stadionu lahko manj, kot bi jih bilo sicer.

🟡🔵 Celjski Grofje 1992 so zmago v Štajerskem derbiju in vozovnico za Evropo v knežjem mestu sprejeli malo pred polnočjo. V svojem slogu.. ⚽️#ŠtajerskiDerbi #misija1920 #MojeMestoMojKlub #GremoCele💛💙 pic.twitter.com/vkE59LbFmV — NK Celje (@NKCelje) July 13, 2020

"Vsa čast navijačem, lepo je videti, ko te na tak način sprejmejo. Upam, da nas čakajo še večje stvari, verjamem, da nas," je sklenil Pungaršek.

Ni kaj, 22. julija je lahko v Celju, ki še čaka na prvi naslov v samostojni državi, res veselo.

