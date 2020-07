Dušan Kosić: Fantje so se odločili #video

Celjani so po zmagi na štajerskem derbiju ostali v boju za naslov. Po porazu Olimpije so se zmajem približali le na eno samo točko zaostanka, zato so pred nami resnično zanimivi zadnji trije krogi. "Sem brez pripomb, fantje so naredili točno tako, kot smo se dogovoril," je po veliki zmagi v Ljudskem vrtu (2:1) dejal trener Celja Dušan Kosić.

Za Celjani je res popolna nedelja. Ne samo da so zmagali v Ljudskem vrtu, Aluminij je poskrbel, da je brez točk ostala tudi vodilna Olimpija, kar za celjske grofe pomeni, da imajo le še točko manj od Ljubljančanov. "Res je, tudi drugi rezultat nam je šel na roko, a kot se pogovarjamo, drugi rezultat ti gre lahko na roko šele takrat, ko sam opraviš svoje delo. Za nami je res popoln dan," je nadaljeval Kosić.

Fotogalerija s tekme v Ljudskem vrtu (foto: Blaž Weindorfer / Sportida):

1 / 40 2 / 40 3 / 40 4 / 40 5 / 40 6 / 40 7 / 40 8 / 40 9 / 40 10 / 40 11 / 40 12 / 40 13 / 40 14 / 40 15 / 40 16 / 40 17 / 40 18 / 40 19 / 40 20 / 40 21 / 40 22 / 40 23 / 40 24 / 40 25 / 40 26 / 40 27 / 40 28 / 40 29 / 40 30 / 40 31 / 40 32 / 40 33 / 40 34 / 40 35 / 40 36 / 40 37 / 40 38 / 40 39 / 40 40 / 40

Trener Celjanov je še pred tedni govoril, da se morajo njegovi izbranci sami odločiti, da napadejo slovenski vrh, ali so se po veliki zmagi na štajerskem derbiju? "Lahko rečemo, da so se. Imajo kvaliteto, energijo in mladost ... A do konca so še tri tekme, vse se še lahko zgodi, a v tem trenutku nam res dobro kaže," priznava Kosić.

Celjane do konca prvenstva čaka obračun proti Triglavu, Rudarju in za konec še doma proti Olimpiji. "Osebno se zaključka zelo veselim. Pred nami so tri zelo zanimive tekme. Vem, da mnogi mislijo, da smo na naslednjih dveh tekmah veliki favoriti, sam pa vem, da bosta to za nas dve najtežji tekmi, tista zadnja tekma pa bo le nagrada za uspešno sezono, v kateri smo res pokazali zelo konstantno igro," pa je trenerjeve besede dopolnil še kapetan celjske ekipe Mitja Lotrič.

Lestvica:

Preberite še: