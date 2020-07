Celjski nogometni stroj postavlja nove mejnike

NK Celje v sezoni 2019/20:

Število tekem Zmage Remiji Porazi Gol razlika Število točk 32 17 10 5 66:31 61

NK Celje je ob Mariboru edini, ki v prvi slovenski ligi neprekinjeno nastopa od zgodovinske prve sezone 1991/92 do danes. Kljub temu se Celjani do zdaj še niti enkrat niso dokopali do naslova državnih prvakov. Odgovor na vprašanje, ali jim bo uspelo letos, bomo dobili čez dva tedna.

Odgovor na vprašanje, kam lahko sezono 1991/92 razvrstimo na lestvici 28 sezon, ki so jih prebili med prvoligaši, skoraj že imamo - visoko. Zelo visoko, morda celo najvišje.

Nogometaši Dušana Kosića so v tej sezoni v 32 nastopih zbrali že 61 točk, čeprav jih bo do konca sezone na voljo še 12. Ta izkupiček je večji od vseh njihovih dozdajšnjih 28 prvoligaških sezon, ki so za njimi, razen ene.

Simon Rožman je do zdaj v eni sezoni osvojil največ točk na klopi Celja, 70. Foto: Vid Ponikvar

Več točk je osvojil samo še Simon Rožman

Zabili so 66 golov, kar znese več kot dva na tekmo. Toliko, kot jih do zdaj niso še nikoli. Tudi v sezoni 2014/15, ko so pod vodstvom Simona Rožmana ob koncu sezone osvojili za Celje rekordnih 70 točk v tekmovalnem sistemu, ki je tako kot zdajšnji ponujal 36 prvenstvenih tekem (tako je bilo še v 17 sezonah, medtem ko je bilo v štirih sezonah na voljo 33, v treh 32, v dveh 30, v eni pa po 34 oziroma 40 tekem).

Takrat so bili štiri kroge pred koncem sezone prav tako kandidati za naslov. Za vodilnim Mariborom so zaostajali za osem točk. Na koncu so pristali na drugem mestu. Za naslov jim je zmanjkalo devet točk, kolikor so na koncu zaostali za prvaki iz Ljudskega vrta.

Marijan Pušnik je bil leta 2003 na pragu naslova

Na drugem mestu, kar je njihova najvišja uvrstitev v slovenskem prvenstvu, so sezono končali še enkrat. Pod vodstvom Marijana Pušnika ob igrišču in s pomočnikom zdajšnjega glavnega trenerja, Robertom Korenom, na igrišču so bili v sezoni 2002/03 štiri kroge pred koncem sezone celo na vrhu z dvema točkama pred Mariborom, a nato v zadnjih štirih tekmah osvojili le točko in na koncu za njim zaostali za sedem točk.

Takrat so v tekmovalnem sistemu, v katerem so prvoligaši odigrali 31 tekem, ob koncu osvojili 55 točk. S tekmo manj torej šest točk manj od zdajšnje Kosićeve zasedbe.

Celjanom gre v tej sezoni odlično. Foto: Grega Valančič/Sportida

Še nikoli se niso zbali za obstanek

To sta tudi najuspešnejši prvenstveni sezoni Celjanov, ki so na lestvici enkrat pristali še na tretjem mestu. To je bilo v sezoni 2004/05, ko so v 32 tekmah, kolikor so jih v tej sezoni odigrali do zdaj, ko jih imajo 61, zbrali 52 točk.

Trikrat so bili ob koncu sezone četrti, kar osemkrat pa so jo končali na petem mestu. Zanimivo, to se je zgodilo v vseh zadnjih štirih sezonah, ki so jih prebili med prvoligaši.

Petkrat so bili celjski nogometaši ob koncu sezone šesti, dvakrat sedmi, štirikrat osmi in enkrat deveti, in sicer v krstni sezoni 1991/92, v kateri smo imeli kar 21 prvoligašev.

Najnižje so pristali v sezonah 2003/04 in 1992/93, ko so bili deseti, a se niti takrat niso zbali za obstanek med prvoligaši. Takrat je v prvi ligi namreč nastopalo 12 oziroma 16 klubov.

Bo zdajšnja celjska zasedba skočila tako visoko, kot ni še nobena poprej in osvojila naslov? Foto: Grega Valančič/Sportida

Zgodovinska sezona, tudi če ne bodo prvaki

Zdaj imajo torej Mitja Lotrič, Dario Vizinger, Matjaž Rozman in preostali, ki jih do konca sezone čakata še dve gostovanji (pri prvaku Mariboru in zadnjeuvrščenemu Rudarju) in dve domači tekmi (s Triglavom in vodilno Olimpijo v zadnjem krogu), priložnost, da na novo spišejo zgodovino.

Toda tudi, če jim ne bo uspelo in tako želenega prvega naslova državnega prvaka ne bodo osvojili, bodo lahko ob koncu sezone ugotovili, da so se v zgodovino pravzaprav že zapisali.

Sezona 2019/20 je zanje sanjska. To lahko, vsaj kar zadeva prvenstvo, ugotovimo že danes.

Točkovni izkupiček Celjanov v vseh 28 prvoligaških sezonah do zdaj:

2014/15 (končna uvrstitev: 2. mesto):

Število tekem Zmage Remiji Porazi Gol razlika Število točk 36 20 10 6 58:31 70

2002/03 (končna uvrstitev: 2. mesto):

Število tekem Zmage Remiji Porazi Gol razlika Število točk 32 16 10 6 62:38 58

1991/92 (končna uvrstitev: 9. mesto):

Število tekem Zmage Remiji Porazi Gol razlika Število točk 40 14 13 13 43:51 55*

2016/17 (končna uvrstitev: 5. mesto):

Število tekem Zmage Remiji Porazi Gol razlika Število točk 36 15 10 11 48:39 55

1994/95 (končna uvrstitev: 6. mesto):

Število tekem Zmage Remiji Porazi Gol razlika Število točk 30 16 6 8 50:27 54*

2008/09 (končna uvrstitev: 4. mesto):

Število tekem Zmage Remiji Porazi Gol razlika Število točk 36 15 8 13 48:39 53

1993/94 (končna uvrstitev: 4. mesto):

Število tekem Zmage Remiji Porazi Gol razlika Število točk 30 14 10 6 50:34 52*

2004/05 (končna uvrstitev: 3. mesto):

Število tekem Zmage Remiji Porazi Gol razlika Število točk 32 16 4 12 47:28 52

1995/96 (končna uvrstitev: 5. mesto):

Število tekem Zmage Remiji Porazi Gol razlika Število točk 36 13 12 11 62:47 51

2009/10 (končna uvrstitev: 5. mesto):

Število tekem Zmage Remiji Porazi Gol razlika Število točk 36 14 9 13 53:56 51

2000/01 (končna uvrstitev: 5. mesto):

Število tekem Zmage Remiji Porazi Gol razlika Število točk 33 15 5 13 59:52 50

2017/18 (končna uvrstitev: 5. mesto):

Število tekem Zmage Remiji Porazi Gol razlika Število točk 36 14 8 14 56:51 50

1997/98 (končna uvrstitev: 6. mesto)

Število tekem Zmage Remiji Porazi Gol razlika Število točk 36 14 7 15 57:57 49

2012/13 (končna uvrstitev: 5. mesto):

Število tekem Zmage Remiji Porazi Gol razlika Število točk 36 12 13 11 39:39 49

2018/19 (končna uvrstitev: 5. mesto):

Število tekem Zmage Remiji Porazi Gol razlika Število točk 36 12 13 11 45:51 49

2005/06 (končna uvrstitev: 6. mesto):

Število tekem Zmage Remiji Porazi Gol razlika Število točk 36 15 4 17 48:59 49

2001/02 (končna uvrstitev: 6. mesto):

Število tekem Zmage Remiji Porazi Gol razlika Število točk 33 14 6 13 50:39 48

1999/00 (končna uvrstitev: 6. mesto):

Število tekem Zmage Remiji Porazi Gol razlika Število točk 33 11 14 8 53:45 47

1996/97 (končna uvrstitev: 4. mesto):

Število tekem Zmage Remiji Porazi Gol razlika Število točk 36 12 11 13 55:61 47

2006/07 (končna uvrstitev: 7. mesto):

Število tekem Zmage Remiji Porazi Gol razlika Število točk 36 11 12 13 54:51 45

2007/08 (končna uvrstitev: 8. mesto):

Število tekem Zmage Remiji Porazi Gol razlika Število točk 36 13 6 17 42:51 45

2015/16 (končna uvrstitev: 5. mesto):

Število tekem Zmage Remiji Porazi Gol razlika Število točk 36 11 12 13 32:46 45

1992/93 (končna uvrstitev: 10. mesto):

Število tekem Zmage Remiji Porazi Gol razlika Število točk 34 12 8 14 37:47 44*

1998/99 (končna uvrstitev: 7. mesto):

Število tekem Zmage Remiji Porazi Gol razlika Število točk 33 10 12 11 30:35 41

2003/04 (končna uvrstitev: 10. mesto):

Število tekem Zmage Remiji Porazi Gol razlika Število točk 32 11 6 15 61:52 39

2011/12 (končna uvrstitev: 8. mesto):

Število tekem Zmage Remiji Porazi Gol razlika Število točk 36 9 10 17 44:56 37

2010/11 (končna uvrstitev: 8. mesto):

Število tekem Zmage Remiji Porazi Gol razlika Število točk 36 9 10 17 41:55 37

2013/14 (končna uvrstitev: 8. mesto):

Število tekem Zmage Remiji Porazi Gol razlika Število točk 36 10 7 19 30:58 37

*V prvih štirih sezonah slovenske prve lige je zmaga štela zgolj dve točki, ne treh, a smo pri izračunavanju izkupička upoštevali točkovanje, ki je v veljavi danes.