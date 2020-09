Goričani vrnili otroka kluba

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

nejc mevlja spet član nd gorica

Slovenski nogometaš Nejc Mevlja se vrača h goriškemu prvoligašu, s katerim je sklenil pogodbo do konca sezone 2020/21, so danes zapisali na spletni strani ND Gorica. Nejc Mevlja se tako vrača v domače okolje, kjer je naredil prve korake v članskem nogometu.