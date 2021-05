Mura napada Evropo in milijone evrov! Kdaj, kje, s kom?

Prekmurje še vedno slavi, nogometaši Mure so poskrbeli za zgodovinski podvig, ki bo še dolgo odmeval, pred vodstvom kluba in strokovnim štabom pa so naporni tedni, saj se bodo črno-beli že čez šest tednov predstavili v Evropi. Mura bo prvič nastopila v kvalifikacijah za ligo prvakov, donosnem tekmovanju, ki ga odlično pozna njen trener Ante Šimundža. S kom vse bi se lahko slovenski prvak pomeril v boju za elito?

Po koncu razburljive sezone Prve lige Telekom Slovenije, kjer se je o prvaku odločalo skoraj do zadnjih minut, je bila prvič za prvaka okronana Mura. Največjih čestitk je bil deležen njen trener, ki je tako dragoceni zbirki lovorik, to ni bila prva, odkar vodi črno-bele, dodal še zgodovinski naslov Prekmurcev. Po Mariboru je na slovenski vrh popeljal še drugi klub.

"Za Prekmurje, za Muro, za klub je prva najslajša, zelo pomembna, jaz pa ne razlikujem. Tudi z Mariborom sem bil izredno vesel, tako kot sem danes z Muro. Ne delam razlik. Z Mariborom ali pa z Muro osvojiti prvo mesto mi je povsem enako," je po sladki zmagi Mure v Ljudskem vrtu za Planet TV povedal Ante Šimundža. Zdaj se lahko pohvali že s tremi državnimi naslovi, pod dva se je podpisal pri Mariboru, v soboto pa spravil v evforijo še prekmurske ljubitelje nogometa.

Kroglice bodo zaplesale 15. junija

Ante Šimundža se je v ligi prvakov kot igralec vpisal med strelce, kot trener pa je popeljal Maribor do skupinskega dela. Foto: Vid Ponikvar Šimundža, ki bo jeseni srečal Abrahama, se lahko pohvali z zelo bogato kariero. Tako igralsko kot tudi trenersko. Pri Mariboru je imel večkrat opravka z ligo prvakov. Že kot napadalec je opozoril nase leta 1999, ko je poskrbel za senzacionalno zmago Maribora v skupinskem delu lige prvakov proti kijevskemu Dinamu (1:0). Mariborčan je zadel v polno v Ukrajini, postal strelec krstnega zadetka vijolic v največjem tekmovanju, kar ga ponuja klubski nogomet na svetu, hkrati pa priigral tudi edino zmago Maribora.

Pozneje so vijolice v ligi prvakov odigrale še 17 srečanj, a niso več nikoli zmagale. Tudi v sezoni 2014/15, ko je Mariborčane v ligi prvakov vodil prav Šimundža. Takrat se najtrofejnejši slovenski klub v druščini Chelseaja, Schalkeja in Sportinga še zdaleč ni osramotil. Osvojil je tri točke, trikrat remiziral in pustil odličen vtis, hkrati pa napolnil blagajno.

Šimundža se bo v naslednjih tednih po krajšem, a toliko bolj zasluženem počitku z Muro zavzeto lotil novih izzivov. Že 15. junija sledi žreb kvalifikacij za ligo prvakov, v katerih bo prvič, odkar se igra nogomet v Prekmurju, nastopila tudi Mura. Z državnim naslovom si je zagotovila možnost, da nastopi v donosnih kvalifikacijah za ligo prvakov, ki bi lahko napolnile njeno blagajno. Da se splača preskakovati ovire v Evropi, je zadovoljno ugotavljala že lani, ko ji je evropski zaslužek v stresnem obdobju koronakrize in številnih izpadov dohodkov z naslova vstopnic in članarin mlajših nogometašev prišel še kako prav.

Ante Šimundža je v soboto pokvaril načrte nekdanjemu varovancu, zdajšnjemu športnemu direktorju NK Maribor Marku Šulerju. Vijolicam je z Muro zaprl vrata kvalifikacij za ligo prvakov, ki zagotavljajo najbolj donosne finančne nagrade izmed treh evropskih pokalov. Foto: Vid Ponikvar

Muro čaka zahtevna naloga. Nogometaši pogosto poudarjajo, kako je bistveno lažje osvajati kot pa braniti. Prvič se bodo spopadli z vlogo branilca državnega naslova, hkrati pa skušali v Evropi priti čim dlje. Celjani so lani izpadli v tretjem koraku. Izločili so Dundalk, nato pa izgubili proti prvakoma Norveške in Armenije. Če bo Mura neuspešna v kvalifikacijah za ligo prvakov, jo prav tako kot Kosićevo četo lani čaka popravni izpit. Tolažilne nagrade pa ne bi prejela v evropski ligi, ampak v novo ustanovljeni konferenčni ligi, v kateri bodo že od prvega kroga kvalifikacij nastopali preostali trije slovenski udeleženci evropskih tekmovanj (Maribor, Olimpija ter Domžale/Celje).

Evropa lani napolnila blagajno Lani je Muro v Evropi izločil PSV Eindhoven. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Mura je v prejšnji sezoni v Evropi zaslužila 0,78 milijona evrov, predsednik Robert Kuzmič pa je večkrat poudaril, da bi klub brez teh sredstev v zahtevnih okoliščinah, ko ni mogel računati na obisk navijačev, le stežka zakrpal klubski proračun. V tej evropski sezoni se Muri že z nastopom v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo prvakov nasmiha 280 tisoč evrov, v najslabšem primeru, če bi takoj izpadli in zaigrali v drugem krogu konferenčne lige, pa bi jim pripadlo še 350 tisoč evrov. Tako bodo ob najbolj neugodnem scenariju, če bodo v Evropi odigrali le štiri tekme, zaslužili 0,63 milijona evrov.

Neugodni tekmeci: Dinamo Zagreb, Ferencvaroš, Slovan ...

Dinamo Zagreb, ki se je v zadnji evropski sezoni uvrstil med osem najboljših v ligi Europa, je bil v preteklosti že večkrat usoden za slovenske klube v Evropi. Foto: Reuters S kom pa bi se lahko črno-beli srečali v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo prvakov? Zaradi manjšega koeficienta uspešnosti (tri tisoč) bodo na plesu kroglic v Švici spadali v skupino nenosilcev. To pa pomeni, da bi jim lahko žreb namenil zelo neugodnega tekmeca, na seznamu morebitnih tekmecev pa so tudi takšni, ki so bolj ranljivi in premagljivi, tako da bi jim lahko izbranci Anteja Šimundže s pomočjo zvestih navijačev lažje pokvarili načrte.

Mura bi se lahko pomerila proti prvakom Hrvaške (Dinamo Zagreb, za katerega igra tudi Petar Stojanović), Bolgarije (Ludogorec Razgrad), Švedske (Malmö), Romunije (CFR Cluj), Poljske (Legia Varšava), Moldavije (Šerif Tiraspol, zanj nastopa tudi Lovro Bizjak), Madžarske (Ferencvaroš z Miho Blažičem), Severne Makedonije (Shkendija), Slovaške (Slovan Bratislava s Kenanom Bajrićem, Alenom Ožbolt in Žanom Medvedom, ki se vrača v klub), Gruzije (Dinamo Tbilisi), Litve (Žalgiris), Estonije (Flora) in Črne gore (Budućnost) ter še prvakov nekaterih držav, kjer še ni znan najboljši klub za sezono 2020/21. Najbolj ugoden žreb bi tako predstavljali zadnji trije kandidati.

V drugem krogu kvalifikacij bo še težje, saj se bodo pridružili prvaki Grčije (Olympiakos), Švice (Young Boys) in Srbije (Crvena zvezda), v tretjem prideta v poštev še prvaka Češke (Slavia Praga) in Škotske (Glasgow Rangers), v play-offu pa serijski avstrijski prvak Red Bull Salzburg, pri katerem bi lahko vedno več priložnosti dobival Benjamin Šeško. Ovir, pred katerimi se bo znašel najboljši slovenski klub, torej ne bo manjkalo.

Le šest tednov po nepozabnem proslavljanju državnega naslova čaka nogometaše Mure že prva evropska tekma v novi sezoni 2021/22, v kateri bo marsikaj drugače. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Nogometaše Mure bodo evropske obveznosti čakale že kmalu. Uvodni krog kvalifikacij za ligo prvakov se bo igral 6., 7., 13. in 14. julija, tako da bodo morali črno-beli hitro ujeti želeno formo, s katero se želijo po Sloveniji v dobri luči predstaviti še Evropi. Trener Šimundža dobro ve, kako zahtevno zna biti vse skupaj. To je večkrat na lastni koži občutil z Mariborčani, zdaj pa ga čaka nov izziv, ki bi lahko poskrbel za nov prekmurski nogometni čudež. Mura bo prvič v zgodovini trkala na vrata elitne lige prvakov!