Meni, da se je odločil pravilno, a minute kažejo drugače

Jan Mlakar je v torek v Celju slovensko reprezentanco do 21 let popeljal do zmage nad Madžarsko. Mladi slovenski nogometni napadalec, ki je pozimi prestopil k angleškemu prvoligašu Brightonu, a zadnjo polovico sezone kot posojen nogometaš igral za Maribor, je tudi v sezoni 2019/20 posojen v novo sredino. Dvajsetletnik trenutno brani barve angleškega drugoligaša Queens Park Rangers, kjer pa še ni dobil prave priložnosti.

Ob prihodu na zelenico Ljudskega vrta spomini hitro oživijo. Pred letom in pol je Jan Mlakar iz Fiorentine brez odškodnine prišel v Maribor in hitro potrdil velik potencial. "Mislim, da sem se odločil pravilno, je pa vse odvisno od vsakega posameznika in njegovega dojemanja. Težko je biti pameten," svojo odločitev pojasnjuje Mlakar.

Šlo je za največji prestop iz Maribora. Doslej ga je imel Petar Stojanović, ki je mariborski klub zapustil za 2,8 milijona evrov in se preselil k Dinamu. Pri Mlakarju so bile številke še višje - tri milijone evrov. "Preprosto sem začutil, da sem spet dobro pripravljen in da je to pravi korak," o svojih odločitvah pravi mladi slovenski nogometaš. "Prav je, da ne filozofiramo in ne modrujemo ter prodajamo morale. To je pač nujno zlo, Jan se je odločil, kakor se je," pa je bil o Mlakarjevi odločitvi jasen trener slovenske reprezentance do 21 let Primož Gliha.

Mlakar se je na tekmi proti Madžarski kot edini vpisal med strelce. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Pravo priložnost še čaka

Mlakarja so v novi sezoni hitro posodili v novo ekipo. Pristal je pri Queens Park Rangers, ki igrajo v angleški drugi ligi in trenutno zasedajo solidno deveto mesto. V klubu omogočajo vse, a mesto v začetni enajsterici si je treba prigarati. "Igralci imamo vse na voljo, da postajamo vsak dan boljši, da treniramo in razmišljamo le o nogometu. Velika razlika je v hitrosti igre, saj se v Angliji igra veliko hitreje in čvrsteje," pojasnjuje Mlakar, ki mu ni lahko, saj prave priložnosti še ni dobil.

Na enajstih tekmah je bil na zelenici le dvakrat. "Vsi smo zelo konkurenčni, trener ima res sladke skrbi," pravi Mlakar. QPR je klub z več kot 130-letno tradicijo. Hkrati na Otoku sedma sila in in stroka zelo analitično spremljata vsakega posameznika. "Gledajo vsako malenkost, a se s tem preveč ne obremenjujem, ker vem, da to ni tisto najbolj pomembno. Želim si le dati vse od sebe," zatrjuje slovenski nogometaš.

Primož Gliha verjame, da se je Mlakar odločil pravilno. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Verjame v Maribor

Mlakar, ki je bil eden od glavnih tvorcev mariborske osvojitve 15. naslova slovenskih prvakov, se kljub začetnim težavam svojega nekdanjega kluba ni bal, da se Maribor ne bi hitro vrnil v boj za novo lovoriko. "Imajo kakovostne igralce in vedel sem, da se bodo prej ali slej vrnili tja, kamor spadajo. Prvenstvo je res maraton in na koncu bodo tam, kjer si zaslužijo biti. Na vrhu," je prepričan Mlakar.

Toda v tej sezoni je prvenstvo bolj izenačeno, saj prvega in petega loči le šest točk. "To je dokaz, da je liga vse bolj konkurenčna in močna. Tudi drugi klubi se želijo boriti vsaj za mesta, ki vodijo v Evropo, in to je zagotovo dobrodošlo tako za Maribor kot ves slovenski nogomet," zatrjuje Mlakar, ki si želi, da bi tudi sam v novem klubu dobil pravo priložnost.

