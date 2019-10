Mladi slovenski nogometaši premagali Madžare

V Celju sta se na prijateljski tekmi pomerili reprezentanci Slovenije in Madžarske do 21 let, ki bosta leta 2021 gostiteljici evropskega prvenstva. Slovenci so zmagali z 1:0 (0:0). Izbranci selektorja Primoža Glihe, ki so pred dnevi v Mariboru igrali neodločeno 2:2 z angleškimi vrstniki, so tokrat slavili.