Primož Gliha o kapitalu mladih in tem, kaj so govorili v nekdanji domovini #video

Mlada slovenska reprezentanca, ki se pripravlja na Euro 2021 do 21 let, se bo danes v Celju pomerila s sovrstniki iz Madžarske. Selektor Primož Gliha bo računal na kar nekaj legionarjev, ki se v tujini potegujejo za igralne minute. Nekateri so pri tem bolj, nekateri manj uspešni, selektor pa opozarja na to, kaj ga najbolj moti v njihovi igri.

V napadu slovenske izbrane vrste do 21 let, ki se bo danes ob 18. uri v knežjem mestu v prijateljski tekmi pomerila s sogostiteljico Eura 2021, Madžarsko, bi lahko zaigral tudi Luka Štor. Letos je blestel v dresu Aluminija, nato pa poleti zapustil Kidričevo in se kot najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije odpravil v Nemčijo.

Mladim igralcem moraš dati pet polnih tekem

Igra pri dr Luka Štor, Tomi Horvat in Dejan Petrović se bodo danes predstavili na celjskem stadionu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida ugoligašu Dynamu iz Dresdna, pri katerem je na šestih tekmah prispeval dve asistenci. "Trenerju prinašam tisto, kar želi od mene. Upam, da se bom počasi ustalil v prvi postavi," je za Planet TV povedal mladi Primorec, ki je poskrbel za rekordni prestop Aluminija, v Nemčiji pa je lahko zadovoljen z odmerjenimi minutami.

Njegov selektor v mladi izbrani vrsti Primož Gliha opozarja, da je največji kapital njegovih izbrancev priložnost za igranje. "Naši fantje ne dobijo priložnosti v kontinuiteti. V nekdanji Jugoslaviji so vedno govorili, da moraš mlademu dati pet polnih tekem, šele nato lahko dejansko oceniš, česa je sposoben," se je nekdanji reprezentančni napadalec Slovenije spomnil na besede, ki so odmevale v nekdanji Jugoslaviji.

Zec je lep primer

Žan Zaletel, David Zec in Matija Rom pred dvobojem z Anglijo v Ljudskem vrtu Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Med številnimi legionarji, ki bodo danes kandidirali za nastop proti Madžarski, pred kratkim pa so v Ljudskem vrtu remizirali z mladimi angleškimi upi (2:2), je tudi David Zec. V zgodovino Prve lige Telekom Slovenije se je vpisal kot prvi nogometaš, rojen v tem tisočletju, ki se je znašel na seznamu strelcev. Zdaj se pri 19 letih dokazuje pri Benfici in nabira izkušnje v ekipi Benfica B, portugalskem drugoligašu.

"Benfica ima enega najboljših pripravljalnih kampov na svetu. Treningi so podobni kot v Sloveniji, a je vse na višji ravni. Vse je hitreje in te sili, da napreduješ," pravi nekdanji up kranjskega Triglava.

"Zec je lep primer. Pred mesecem dni je igral s Francozi 2:2, od takrat do danes ni odigral niti minute za Benfico B. Tragedija pa je tudi, da ni nič odigral za ekipo Benfice do 23 let. To je neke vrste medkorak, ki ti pravzaprav ničesar ne zagotavlja. Minute vam zagotavlja le mukotrpno delo," je dejal selektor Gliha.

Ne bi smeli prejemati golov, ko žoga miruje

Primož Gliha ni zadovoljen s tem, kako se igralci lotevajo prekinitev. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V primerjavi z zadnjo tekmo, ko sta proti Angliji v polno zadela Dejan Petrović in Janez Pišek, je ostal brez poškodovanega Jakoba Novaka. "Naša kakovost so hitri protinapadi in agresivni igralci, nam pa po drugi strani povzroča več preglavic faza branjenja. Če zabiješ dva zadetka Francozom in Angležem, a na tekmi ne zmagaš, to ni dobro," je pred dvobojem z Madžari poudaril selektor ter opozoril, da bodo morali njegovi izbranci popraviti igro v obrambi, zlasti ob prekinitvah.

Opaža neodgovornost, saj igralci podcenjujejo prekinitve. Pojavljajo se razlike, saj jim ta del branjenja v slovenskem prvenstvu običajno ne povzroča težav, na reprezentančnih tekmah pa se srečujejo z višjo ravnijo. "To je druga raven in tega se morajo igralci zavedati. Nedopustno je namreč, da uspešno odbijamo večino napadov nasprotnika, potem pa kontinuirano prejemamo zadetke, ko žoga miruje," je dal vedeti, kaj ga moti v igri izbrancev.