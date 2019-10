Katančev oktober je bil povsem drugačen kot Kekov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji selektor Slovenije z Irakom do dveh zmag

Azijske kvalifikacije za naslednje svetovno prvenstvo, ki bo leta 2022 v Katarju, so se začele že junija, trenutno pa so v fazi drugega kvalifikacijskega dela, v katerem 40 ekip, razvrščenih v osem skupin s po petimi reprezentancami, igra med sabo. Osem zmagovalk skupin in štiri najboljše drugouvrščene se bodo uvrstile v tretjo fazo, v kateri bo 12 reprezentanc razvrščenih v dve skupini.

Prvouvrščeni reprezentanci iz vsake skupine, skupaj torej štiri, se potem neposredno uvrstita na največje nogometno tekmovanje na svetu, medtem ko bosta dve tretjeuvrščeni reprezentanci obračunali med sabo za mesto v play-offu, v katerem azijskega predstavnika čaka play-off proti eni izmed treh reprezentanc, ki bodo tam mesto našle iz Južne Amerike, Severne in Srednje Amerike ter Karibskega otočja oziroma Oceanije.

V svoji skupini trenutno vodi pred Iranom

Precej zapleten sistem kvalifikacij, ki jih še nekaj časa ne bo konec, a za zdaj Srečku Katancu v njih ne kaže slabo. Kvalifikacije je začel s septembrskim remijem z 1:1 v Bahrajnu, medtem ko je oktobra dosegel dve zanesljivi zmagi. Najprej je pred več kot 30 tisoč domačimi navijači v Basri z 2:0 premagal Hongkong, potem je včeraj s 4:0 premagal še Kambodžo v gosteh.

Nekdanji selektor Slovenije se je najprej razveselil domače zmage nad Hongkongom, potem pa v gosteh premagal še Kambodžo. Foto: Reuters

Glede na to, da je Iran, Katančev največji tekmec v boju za prvo mesto v skupini C azijskih kvalifikacij, pred dnevi v Teheranu v tekmi, ki je šla v zgodovino iz povsem drugačnih razlogov, Kambodžo premagal kar s 14:0, so nekateri navijači na Katančev račun izrekli tudi nekaj kritik, a Iraku trenutno ne kaže slabo.

Po treh od osmih tekem, ki ga čakajo, je Katanec z Irakom na prvem mestu svoje skupine s sedmimi točkami. Bahrajn ima enako število točk, a slabšo razliko v zadetkih, na tretjem mestu pa je Iran, ki ima šest točk. Veliko več bo jasnega že prihodnji mesec, ko Katanca na domačem štadionu čaka derbi, gostil bo Iran.

Irak, na klop katerega je Katanec sedel septembra lani, je do zdaj na svetovnih prvenstvih igral samo enkrat, in sicer daljnega leta 1986 v Mehiki.