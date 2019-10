Iranke prvič po letu 1981 spet na nogometni tekmi. Vzrok je tragičen.

Danes sta se v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2020 v Teheranu pomerila Iran in Kambodža, ta tekma pa bo šla v zgodovino kot prva po daljnem letu 1981, na kateri so lahko tekmo nogometašev s tribun štadiona v Iranu spremljale tudi ženske. Do tega je prišlo po vse večjih pritiskih po tragični smrti ene izmed iranskih nogometnih navdušenk.

Po hudih pritiskih Mednarodne nogometne zveze (FIFA) in tudi svetovne javnosti so v Iranu popustili in na današnji dan prvič po letu 1981 vrata nogometnih štadionov na moških nogometnih tekmah odprli tudi ženskam. Tem je bilo vse od takrat prepovedano vstopati na štadione, pa čeprav je v Iranu, kjer je nogomet z naskokom šport številka ena, na stotine tisoč nogometnih navdušenk.

Ena izmed teh je tudi poskrbela, da so iranske oblasti spremenile zakone in od danes naprej odprle vrata tudi ženskam. Sahar Khodayari je bila marca letos aretirana, ker je, preoblečena v moškega, hotela pretentati oblasti in se pretihotapiti na štadion.

Ni ji uspelo, zato so jo aretirali, jo za tri dni spravili v zapor, potem pa jo ob plačilu varščine izpustili in ji sodili. Na sojenje je čakala pol leta, potem pa se pred sodiščem zažgala in prejšnji mesec za posledicami opeklin tudi umrla.

Po tem tragičnem dogodku, o katerem so poročali po vsem svetu, so bili pritiski odgovornih na čelu s Fifo na Iran in njegove oblasti vse večji in so očitno tudi učinkovali.

Fotogalerija: Iranke na štadionu v Teheranu (foto Getty Images):

Iranci so namreč danes prvič po skoraj štirih desetletjih vrata nogometnih štadionov odprli tudi ženskam. Ne sicer na stežaj, ampak pod posebnimi pogoji. Na voljo je bilo le 3500 vstopnic za ženske, ki so tako zasedle le manjši del ogromnega štadiona Azadi v Teheranu, ki sprejme kar 78 tisoč gledalcev. Ženske so bile na štadionu na posebni tribuni, na kateri so bile osamljene, vstopnice, ki so bile na voljo za njih, pa so razgrabile v zgolj nekaj minutah, poročajo iz Irana. Od tam prihajajo tudi številne fotografije in posnetki veselja, ki so ga pokazale ob tem, ko so lahko prestopile vrata nogometnega štadiona in uživale v pravicah, ki so v večjem delu sveta samoumevne.

Ali gre samo za enkraten dogodek, še ni znano, a pri Fifi vztrajajo, da bo Iran, če bo v prihodnosti vztrajal pri prepovedi obiska nogometnih tekem za ženske, ostro kaznovan.

Pa še rezultat tekme. Ženske, ki so prišle na štadion, so bile lahko zadovoljne tudi zaradi tega. Iran je zmagal s 14:0 in uspešno nadaljeval drugi krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022, v katerih je po dveh tekmah stoodstoten.

Nekaj posnetkov sreče in veselja Irank ob obisku štadiona:

Women who were denied a chance to buy tickets for today’s football game at #Iran’s Azadi Stadium protest outside the gates. pic.twitter.com/BSTK2X41Pt — IranHumanRights.org (@ICHRI) 10 October 2019

Holding our tears back as women in #Iran attend a football game in Azadi Stadium.



Sahar Khodayari self-immolated outside a courthouse where she was facing prosecution for trying to defy the state ban on women in stadiums https://t.co/AMUZaK0gax. pic.twitter.com/90SI12smnR — IranHumanRights.org (@ICHRI) 10 October 2019