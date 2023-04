Nekdanji slovenski as brez ovinkarjenja: Olimpija? Ne, favorit je Maribor!

Nekdanji znameniti slovenski branilec Marinko Galić, ki je z Mariborom leta 1999 zaigral tudi v ligi prvakov, je večkrat izkusil čar večnega derbija. Dosegel je tudi enega od najbolj spektakularnih zadetkov v zgodovini derbijev med Mariborom in Olimpijo, ko je 13. marca 1999 premagal vratarja zmajev Nihada Pejkovića s škarjicami in obnorel Ljudski vrt. Takrat je Maribor zmagal s 3:1, to je bilo obdobje, ko so vijolice serijsko osvajale lovorike.

Nogometaši Olimpije ga niso prepričali

Skoraj četrt stoletja pozneje spremlja Galić prvoligaški nogomet le še kot ljubitelj. Njegovo srce v domovini še vedno najbolj bije za Maribor in Koper. Zato ne čudi, da bo v nedeljo navijal za vijolice, čeprav po drugi strani priznava, da je naslov prvaka malodane že oddan in bo pristal v rokah nogometašev Olimpije. V čudežen preobrat, po katerem bi lahko vijolice ubranile naslov, skoraj ne verjame, verjame pa, da bi lahko Maribor v nedeljo vsaj pokvaril vnaprej pripravljeno zabavo Olimpiji in drugič letos premagal vodilno ekipo 1. SNL.

Marinko Galić na dolgo in široko o nedeljskem večnem derbiju:

''Spoštujem Olimpijo, rad jo imam, tako kot ves slovenski klubski nogomet, za katerega želim, da bi bil čim močnejši, s tem pa bi bila boljša tudi liga, a me Olimpija z igrami v tem delu sezone ni preveč prepričala. Kljub temu, da bo verjetno prvak, okrog Olimpije, tukaj govorim v svojem imenu, da ne bo pomote, nisem zaznal neke pretirane evforije. Njeni nogometaši me z igrami preprosto niso prepričali. Res pa je, da so izkoristili prvi del sezone, v katerem je bil Maribor zelo slab. Takrat se je z vsemi prišleki še lovil in iskal. Vseeno pa ima po mojem mnenju Maribor bistveno boljšo ekipo od Olimpije,'' je bil neposreden nekdanji član znamenite Katančeve zlate generacije, ki je največje uspehe dosegal na igralnem položaju prostega branilca.

Maribor gre lahko na tekmo razbremenjen

Španec Albert Riera danes praznuje 41. rojstni dan. Foto: Vid Ponikvar ''Olimpija ima verjetno zelo dobrega trenerja. Albert Riera izžareva nekakšno karizmo. Bil je vrhunski igralec na svetovni ravni. Kot kaže, jim je ravno on omogočil, da so tako uspešni. Olimpija ima tudi vrhunskega vratarja Matevža Vidovška, ki je zlasti v prvem delu sezone branil fenomenalno in pomagal, da si je Olimpija takrat ustvarila velikansko razliko pred tekmeci. Ko pa je pri Mariboru v napadu eksplodiral Žan Vipotnik, so se Mariborčani začeli približevati,'' je dal vedeti, kako se je prednost Olimpije v zadnjih tednih le nekoliko stopila.

Pred nedeljsko nogometno poslastico v Stožicah znaša ducat točk. Kakšna pa bo razlika med najboljšima slovenskima kluboma v nedeljo zvečer, ko bo glavni sodnik Matej Jug označil konec dvoboja? Galiću govori šesti čut, da bi se lahko prednost Olimpije stopila na +9.

''Maribor v nedeljsko tekmo vstopa neobremenjen, Olimpija pa je tista, ki to tekmo mora dobiti. Oziroma je vsaj ne sme izgubiti. Maribor pa bo lahko šel v tekmo razbremenjen. Dobro, teoretično je lahko prvak še tudi Maribor, a so možnosti zares minimalne. Bi pa lahko dobro igral že predvsem zaradi tega, ker je favorit. Vsaj v mojih očeh. Ne glede na to, da je Olimpija prva na lestvici in da igra doma. Glede na trenuten položaj je Maribor favorit,'' se je navezal na uspešnost in prepričljivost klubov v zadnjih krogih. Maribor je na zadnjih petih tekmah na primer osvojil 11 točk, Olimpija pa le šest. Kar trikrat je izgubila, kar se ji v tako kratkem obdobju pod vodstvom Riere, današnjega slavljenca, saj je Španec dopolnil 41 let, še ni primerilo.

Dobro se spominja, kako je bilo pri Muri

Marinko Galić je pred 24 leti v dresu Maribora zaigral tudi v elitni ligi prvakov. Foto: Reuters ''Če bo Jojo (Josip Iličić, op. p.) osredotočen samo na igro, ne pa na prekrške in sodnike, in če bo razpoložena večina igralcev gostov, bo Maribor težko ustaviti. Če bi bili tako v nedeljo razpoloženi najboljši igralci tako pri Olimpiji kot tudi Mariboru, je zame Maribor še vedno favorit. Ima pač boljšo ekipo,'' sporoča 53-letni Primorec z vijoličnim srcem, ki doživlja večni derbi kot specifično tekmo, drugačno od vseh preostalih. Ne le zaradi naboja, ampak tudi želje igralcev, da premagajo tekmeca.

V igri za naslov sta poleg Olimpije vsaj teoretično še Maribor in Celje, Galić pa, zavedajoč se nepredvidljivosti nogometa, ne izključuje scenarija, po katerem bi se lahko stvari pri vrhu še nekoliko zapletle. Vsaj nekoliko. ''Lahko se še zakuha. Maribor, če bo zmagal v Ljubljani, lahko postane še prvak. Dobro se spomnim, da smo bili takrat, ko sem igral za Muro, prvi na lestvici, a je po prvem porazu prišel še drugi, nato pa se porazi niso več ustavili. Težko je bilo ustaviti ta voz, ki je drsel v prepad. Možnosti za preobrat Maribora so, a, bodimo iskreni, močno sumim, da bi Olimpija do konca lahko izgubila še toliko tekem, da bi ogrozila naslov prvaka,'' ostaja Galić prepričan, da bo ''kanta'' po koncu sezone 2022/23 najverjetneje končala v rokah kapetana Olimpije Timija Maxa Elšnika.

Stožice bi lahko pokale po šivih

Večni derbi se bo v nedeljo pred očitno nabito polnimi tribunami, do petka je namreč pošlo že več kot šest tisoč vstopnic, začel ob 17.30. Če bi Celjani danes ostali brez domače zmage nad zadnjeuvrščenim Taborom, bi s tem zeleno-belim ponudili imenitno priložnost, da si z nedeljsko zmago nad Mariborom tudi matematično zagotovijo naslov državnega prvaka.

Obstaja velika verjetnost, da bo nedeljsko tekmo v Stožicah spremljala petmestna številka gledalcev. Foto: Vid Ponikvar

V tem primeru bi njihova prednost pred največjimi tekmeci iz mesta ob Dravi pet krogov pred koncem znašala neulovljivih 15 točk, saj bi imela Olimpija boljše razmerje v medsebojnih srečanjih. Tudi zaradi tega je mogoče v nedeljo pričakovati derbi, kakršnega v Sloveniji ni bilo že dolgo.