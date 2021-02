Kapetan Olimpije poslal Mariboru jasno in glasno sporočilo #video

''V Ljudski vrt gremo z namenom, da postavimo Maribor na realna tla. Da postavimo neko avtoriteto in pokažemo, kako smo najboljša ekipa v Sloveniji,'' kapetan Olimpije Timi Max Elšnik sporoča vijolicam, kako želijo zmaji nadaljevati niz neporaženosti v Ljudskem vrtu in se povzpeti na vrh. ''Če moji igralci izpolnjujejo svoje naloge, se ne bojim nobene ekipe na svetu,'' na drugi strani izpostavlja (začasni) trener Maribora Saša Gajser, ki bo imel v slovenskem trenerskem obračunu opravka s še vedno neporaženim Goranom Stankovićem.

V soboto popoldan bo v Ljudskem vrtu še kako pestro. Udarila se bosta največja in v tej sezoni najboljša slovenska kluba, ki imata enako število točk, spomladi pa sta se že izmenjali v vodstvu. V spomladanski del je bolje vstopila prevetrena Olimpija in prehitela jesenske prvake iz Štajerske, po zadnjem remiju z Domžalami, še drugim zaporednim brez zadetkov (0:0), pa so prvo mesto ponovno zasedli Mariborčani.

To bo poneslo Maribor, koliko pa je to realno stanje ...

Timi Max Elšnik nestrpno pričakuje večni derbi. Že pred začetkom sezone si vedno obkroži štiri datume. Foto: Vid Ponikvar Po hudih pretresih, ko sta se po porazu s Celjem poslovila tako trener Mauro Camoranesi kot tudi športni direktor Oliver Bogatinov, je sledila šok terapija v Sežani. Vijolice so zaigrale kot v transu in napolnile mrežo tradicionalno neugodnemu tekmecu Taboru (4:0).

''Po tej tekmi v Sežani bodo Mariborčani samozavestni. To jih bo poneslo, koliko pa je to realno stanje, pa bomo videli jutri na srečanju. Tam gremo z namenom, da jih postavimo na realna tla, da postavimo neko avtoriteto, da pokažemo, kako smo najboljša ekipa v Sloveniji,'' razmišlja kapetan Timi Max Elšnik, ki je zaradi kartonov manjkal proti Domžalam, tokrat pa komaj čaka, da se bo začel dvoboj v Mariboru. Na njem bo glavni sodnik Nejc Kajtazović. ''Zame je to zelo posebna tekma. Že na začetku leta si obkrožim te štiri datume in nestrpno pričakujem ta derbi,'' odkrito priznava Štajerec, ki ne nosi kapetanskega traku le pri zmajih, ampak tudi v mladi izbrani vrsti.

Stanković: Z Mariborom se ne obremenjujemo

Goran Stanković pričakuje veliko od tekme v Ljudskem vrtu. To bo njegov prvi večni derbi. Foto: Vid Ponikvar V zvezni vrsti ga čaka pomemben boj za prevlado, na drugi strani ga bo skušal čim bolj ovirati pri delu Jan Repas. ''Na sredini igrišča bodo ključne druge žoge, te dueli, agresivnost,'' mladi Domžalčan, ki se je lani iz Francije vrnil v domovino in izbral ponudbo Maribora, izpostavlja, kako bo moralo njegovo moštvo, če želi proti gostom iz Ljubljane vpisati pozitiven rezultati, zadržati čvrsto sredino in tekmecu onemogočiti kombinatoriko in grajenje napadalnih akcij.

Ko sta se večna tekmeca srečala zadnjič, je bila v Stožicah po zaslugi strelca Đorđeta Ivanovića boljša Olimpija. Takrat sta na trenerskih stolčkih sedela tujca, Dino Skender je premagal Camoranesija, tokrat pa bosta v ospredju domača stratega. Prvič po enem letu.

''Pričakovanja so velika, a se z Mariborom resnično ne obremenjujemo. Gledamo v svoj lonec. Verjamem v dobro tekmo,'' je na zadnjem treningu pred odhodom v Maribor povedal Goran Stanković. Z zmaji je na štirih spomladanskih tekmah osvojil 8 točk, na zadnjih dveh dvobojih pa ga lahko skrbi neučinkovitost, saj zmaji niso tresli mreže tekmeca.

Gajser: V Maribor so že prihajali Chelsea, Tottenham in drugi, pa se je dalo

Ko je leta 2014 v Mariboru gostoval sloviti Chelsea s Josejem Mourinhom, so vijolice osvojile točko v ligi prvakov (1:1). Takrat je Saša Gajser pomagal Anteju Šimundži. Foto: Vid Ponikvar ''Voditi Maribor je zame velika čast in odgovornost. V tem trenutku je najbolj pomembno, da fantje razumejo, zakaj se gre,'' pred tekmo vseh tekem sporoča Gajser, ki bi lahko po dvoboju po enem izmed scenarijev postal tudi trajnejša rešitev za trenerja, če se bo tako odločil novopečeni športni direktor Marko Šuler.

Statistika je na strani Olimpije, ki ni v Mariboru izgubila že tri leta in tri mesece. Vijolice že šest domačih derbijev zapored niso izkusili sladkosti zmage proti zeleno-belim, kar pošteno jezi navijače v mestu ob Dravi. Bi lahko Gajser s svojo četo, ki je v Sežani pokazala bistveno drugačen obraz od tistega na uvodnih spomladanskih predstavah, prekinil črni niz? Za nekdanjega slovenskega reprezentanta, ki je pomagal Camoranesiju, ni ključen sistem, ampak to, da igralci izpolnjujejo svoje naloge. ''Ko fantje to delajo na igrišču, potem se ne bojim nobene ekipe na svetu. V Maribor so že prihajali Chelsea, Tottenham, sami dobro veste kdo vse, pa se je dalo,'' opominja, kaj vse je možno s strani Maribora, če se igralci držijo navodil.

Kako je Maribor nazadnje premagal Olimpijo v Ljudskem vrtu?

Maribor lovi prvo zmago nad Olimpijo na stadionu pod Kalvarijo po novembru 2017. Takrat je za zmago z 1:0 zabil kapetan in klubski rekorder Marcos Tavares. Ali bo v začetni enajsterici tudi proti zmajem? O tem boste lahko izvedeli več od 17. ure naprej, ko se bo na Planet TV začel studijski del pred srečanjem, 15 minut pozneje pa bo šlo v Ljudskem vrtu zares.