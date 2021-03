Maribor bo kmalu sporočil veliko novico, že izbran novi trener?

Skoraj mesec dni je že od trenutka, ko je Maribor prekinil sodelovanje z Maurom Camoranesijem in Oliverjem Bogatinovom. Ko je položaj športnega direktorja prevzel Marko Šuler, se je zakopal v iskanje najprimernejšega stratega za NK Maribor. Vodstvo kluba je izpostavilo zlasti skrb za dobrobit in nadaljnji razvoj kluba, tako da stremi k prihodu trenerja, ki dobro pozna vlogo Maribora v slovenskem nogometu, hkrati pa bi ob osvajanju lovorik lahko pripomogel še k uveljavitvi mnogih mladih igralcev. Se je Korošec najbolj ogrel za prihod 37-letnega Simona Rožmana, ki je v Sloveniji že vodil Celje in Domžale? O tem bo več znanega ob 11. uri. Za takrat so Mariborčani sklicali posebno novinarsko konferenco.

Simon Rožman je s Celjem in Domžalami že večkrat gostoval v Ljudskem vrtu. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Odkar Maribor izbira novega stratega, na trenerskem stolčku sedi vršilec dolžnosti Saša Gajser. V prvenstvu je vodil vijolice na petih tekmah. Trikrat je remiziral, dvakrat zmagal, Maribor pa s tekmo več za vodilno Olimpijo zaostaja eno točko.

Bravo zmagal z 2:1

"Častni" zadetek za Maribor je dosegel Rok Kronaveter. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Mariborčani so na začetku reprezentančnega premora, ki bo trajal kar dva tedna, odigrali prijateljsko tekmo z Bravom. Brez reprezentantov (Aljoša Matko se pripravlja z mlado slovensko izbrano vrsto za Euro do 21 let, Ilija Martinović je bil vpoklican v reprezentanco Črne gore, Alexandru Cretu v romunsko, Kenan Pirić pa izbrano vrsto BiH), zaradi zdravstvenih težav sta manjkala Aleks Pihler in Rudi Požeg Vancaš, Martin Milec še nima pravice nastopa, ni pa bilo tudi Jana Mlakarja, ''nesojenega'' mladega reprezentanta, ki je ostal brez dokazovanja na domačem Euru. V obrambi je Špiro Peričić zaradi zlomljenega nosa zaigral z zaščitno masko.

Maribor, za katerega sta zaigrala tudi mladinca Gal Gorenak (vso tekmo) in Arijan Djelovci (11 minut), je izgubil proti Bravu. Mladi ljubljanski klub je pogrešal tri mlade reprezentante, ki se v mestu ob Dravi pod vodstvom Milenka Ačimovića pripravljajo na Euro. To so Igor Vekić, David Brekalo in Sandi Ogrinec.

Končni rezultat na dvoboju, ki je potekal na pomožnem igrišču v Ljudskem vrtu (glavni se pripravlja za sredino uverturo Eura do 21 let), je z najstrožje kazni postavil Mustafa Nukić. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Gostje so vseeno premagali Maribor, v polno sta zadela Milan Tučić (4. minuta) in Mustafa Nukić z bele točke (40. minuta), za vijolice pa je bil uspešen Rok Kronaveter (35. minuta), ki mu konec sezone poteče pogodba z Mariborom, a je na dobri poti, da s športnim direktorjem seže v roko in podaljša sodelovanje.

"Odlična pripravljalna tekma proti boljšemu nasprotniku od nas, ki nas je zopet razgalila na več ravneh: taktični, individualni in psihološki. Preizkusili smo nekaj novih stvari, ki jih želimo vpeljati že kar nekaj časa. Dobili smo pomembne informacije in odgovore, nekaj igralcev vrnili v ritem in ostali zdravi. Zato smo lahko s takšno tekmo zadovoljni,'' je bil po dvoboju zadovoljen trener Brava Dejan Grabić, ki se bo prihodnji teden pomeril s hitom hrvaškega prvenstva, HNK Gorico. V trenerskem dvoboju se je pomeril proti Saši Gajserju, v nadaljevanju prvenstva pa ga pri vijolicah očitno čaka drug trenerski tekmec.