Kronaveter Vombergarju sporočil, da je konec

Na uvodnem večnem derbiju v tej sezoni, ki ga je v Stožicah dobil Maribor s 3:0, so blesteli Ljubljančani v vrstah vijolic. Bi lahko bilo v soboto v Ljudskem vrtu obratno in bi srečanje odločil Mariborčan v zeleno-belem dresu? Izkušeni Rok Kronaveter ne bi imel nič proti. V soboto bi ga zadovoljila le zmaga Olimpije.

Odkar se je Rok Kronaveter leta 2015 vrnil v Slovenijo in se pridružil Mandarićevemu projektu gradnje in uveljavitve močnejše Olimpije, še ni bilo sezone, v kateri ne bi Mariborčan vsaj enkrat zatresel mreže kluba iz svojega rojstnega mesta. Tako je bilo v sezoni 2015/16, ko je Olimpija po zaslugi njegovega zadetka v Velenju postala državni prvak, tako je bilo sezono pozneje, ko so ga pestile hude zdravstvene težave, tako je bilo tudi v uspešni prejšnji sezoni, ki jo je znova zaznamoval s šampionskim golom, a tudi dvojno krono.

Še vsako sezono je na večnem derbiju zatresel mrežo Maribora, potem pa iz spoštovanja do mesta, v katerem je preživel mladost in kjer živi njegova družina, zadetkov ni proslavljal pretirano čustveno. Čeprav se je pred 31 leti rodil v mestu ob Dravi, ni nikoli oblekel vijoličastega dresa, kar je zelo redek prizor za Mariborčana, ki se lahko pohvali tudi z nastopi (in zadetkom) za člansko izbrano vrsto.

Zadetki Roka Kronavetra proti Mariboru Maribor : Olimpija 2:3, sezona 2017/18 - za 2:2

Maribor : Olimpija 1:1, pokal 2017/18 - za 1:1

Olimpija : Maribor 1:3, sezona 2016/17 - za 1:2

Olimpija : Maribor 1:2, sezona 2015/16 - za 1:0

Bilo je stresno obdobje

Na zadnjem večnem derbiju je zapravil 11-metrovko, na predzadnjem jo je izkoristil. Foto: Grega Valančič/Sportida V tej sezoni je zapravil izvrstno priložnost, da bi znova dosegel gol na večnem derbiju. V Stožicah je zapravil strel z bele točke. Jasmin Handanović ga je zasenčil, Maribor pa je nato v Ljubljani zmagal s 3:0 in si priigral odločilno prednost na lestvici, ki pred sobotnim spektaklom znaša pet točk.

''Pomembno je, da zmagujemo in se približujemo cilju, novi dvojni kroni. Upam, da bomo po soboti zaostajali le še dve točki da bo pri vrhu bolj napeto,'' si Kronaveter, za večino navijačev Olimpije kar Krona žabar, želi, da bi zmaji vrnili vijolicam za boleč poraz v uvodni četrtini sezone, ko so v Ljubljani zmagali kar s 3:0. Takrat so se med strelce vpisali Jan Mlakar, Amir Dervišević in Dino Hotić, on pa je zapravil imenitno priložnost za izenačenje, kazenski strel za 1:1.

''Tista tekma bi se odvijala drugače, če bi zadel za 1:1. Takrat smo bili sredi stresnega obdobja, menjali so se trenerji, zdaj pa smo bolj samozavestni. Zato v soboto pričakujem boljšo Olimpijo, kot je bila takrat. Mariboru se želimo oddolžiti za poraz,'' se je poln zanosa, s katerim se bo v petek, saj bo Olimpija zadnjo noč pred derbijem preživela v karanteni, podal na pot na Štajersko.

Trener Barišić je prinesel mirnost

V tej sezoni želi ubraniti dvojno krono. Foto: Vid Ponikvar Zaveda se, da realizacija v napadu ni najboljša. Upa, da bo v soboto drugače, saj na večnih derbijih ne bo tako velikega števila priložnosti, kot so jih zmaji vajeni v prvenstvu. Proti Triglavu so tako v nedeljo na vrata streljali kar 30-krat. ''V soboto bomo morali biti zbrali in mirni pred golom. Treba bo izkoristiti vsako priložnost,'' ne pričakuje dvoboja z večjim številom zadetkov. Takšen je njegov občutek, zadovoljila pa bi ga le zmaga.

''Maribor je konstanten že nekaj let. Je dober, uigran, je tudi v dobrem trenutku, tako kot mi, zato bo to zelo zanimiv derbi. Mi gremo po tri točke, a nikakor ne brezglavo. Ne bomo se takoj odprli in visoko pritisnili na Maribor,'' meni, da je treba v dvoboj vstopiti previdno in izkoristiti prednosti, ki jih uigravajo na treningih.

Tam uživa pod vodstvom Zorana Barišića, nekdanjega dolgoletnega trenerja Rapida, ki se je v avstrijskem prvenstvu večkrat pomeril z Darkom Milaničem, tedanjim strategom Sturma. ''Trener Barišić je prinesel neko mirnost. Dobro se dela na treningih, ima avstrijski način dela, vzpostavil pa je avtoriteto, kar je najbolj pomembno za trenerja. Na tekmah nam uspeva,'' je zadovoljen z delom Dunajčana.

Vombergar je že izkoristil svoj bonus

Andres Vombergar je na zadnjem derbiju v Ljudskem vrtu odločil zmagovalca v 89. minuti. Foto: Mario Horvat/Sportida V tej sezoni je dosegel šest zadetkov in je prvi strelec Olimpije. Če bi izvajal vse strele z bele točke in jih tudi izkoristil, bi bil lahko najboljši strelec tekmovanja, a se to ni zgodilo. Dvakrat je namreč možnost izvajanja kazenskega udarca ponudil soigralcu Andresu Vombergarju.

S slovenskim Argentincem ga druži tudi to, da sta prav njuna zadetka na zadnjem večnem derbiju v Ljudskem vrtu vodila Olimpijo do nepozabnega preobrata in zmage s 3:2. Bi mu, če bi sodnik Matej Jug v soboto pokazal na belo točko, vnovič ponudil priložnost za izvedbo? ''Ne, ne. Je že izkoristil svoj bonus,'' je Kronaveter odločno poslal Vombergarju sporočilo, naj si v soboto ne obeta priložnosti za strel z bele točke. Pojasnil je tudi, zakaj je pred tem dvakrat dovolil Vombergarju, da je vzel žogo v svoje roke.

''Prosil me je na tekmi. Za napadalce so goli zelo pomembni, saj ti dvigujejo samozavest. Glede na to, kar se je dogajalo z njim, da je bil mogoče nezasluženo na stranskem tiru, sem mu dal dve majhni darili. Vse zaradi tega, da si dvigne samozavest,'' je pojasnil 31-letni Štarejec, za katerega bo v soboto stiskalo pesti v živo kar nekaj prijateljev, sorodnikov in someščanov.

Spektakel se bo začel ob 16.45, neposredni prenos dogajanja v Ljudskem vrtu pa se bo na Planet TV začel že ob 16.20. Vabljeni!