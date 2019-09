Kronaveter: Maribor je bolj organiziran od Olimpije

Pred dobrimi tremi meseci se je Rok Kronaveter prvič predstavil javnosti v vijoličastem dresu, o katerem je sanjal od otroštva. Nogometna pot ga je do Ljudskega vrta peljala prek številnih domačih in tujih klubov, med katerimi je izstopala zlasti ljubljanska Olimpija. "Lepo mi je tukaj," priznava 32-letni Štajerec in dodaja, da NK Maribor predstavlja najvišjo klubsko raven v Sloveniji.

Ko se je odločil, da bo kariero po Olimpiji nadaljeval v Mariboru, je poskrbel za eno najodmevnejših selitev v zgodovini Prve lige Telekom Slovenije. V Ljubljani je pustil velik pečat. Njegovi zadetki so zmajem prinašali lovorike, dvakrat je postal državni prvak, vmes oblekel tudi državni dres in odločil pomembno tekmo proti Slovaški v prid takratne Katančeve čete, še večjo idilo pa so motili pogoste zdravstvene težave in zapleten odnos z navijaško skupino Green Dragons.

Primerjal večna tekmeca in "zbodel" Olimpijo

Mariborčan je v dresu Olimpije dvakrat postal prvak Slovenije. Foto: Vid Ponikvar Iz Ljubljane se je odpravil v rojstno mesto, kjer že dalj časa živi njegova družina, in končno oblekel vijoličasti dres. V Ljudskem vrtu se počuti domače, prvič v karieri se počuti, kot da je zares doma. "Lahko bi tako rekli, da. Maribor je moje mesto, klub, za katerega navijamo vsi od mladih let. Vesel sem, da mi je končno uspelo priti domov," je Rok Kronaveter hvaležen vodstvu NK Maribor, da mu je omogočilo uresničitev otroških sanj. Končno igra za Maribor, za katerega je v tej sezoni v različnih tekmovanjih dosegel že pet zadetkov, neposredno pa je bil udeležen pri kar enajstih.

Med strelce se je pogosto vpisoval tudi v dresu Olimpije. V prejšnji sezoni ga je tako na seznamu prvoligaških strelcev prehitel le zdajšnji soigralec Luka Zahović. Kako pa 32-letni zvezni igralec primerja velika rivala, brez katerih si ni mogoče zamisliti večnega derbija na sončni strani Alp? "Maribor je bolj organiziran. Lahko bi rekel, da je vse skupaj na višji ravni. To se vidi tudi po občinstvu, stadion je pač bolj poln. Tekme so bolje obiskane, tako da mislim, da je NK Maribor klub na najvišji ravni v Sloveniji," je prepričan, da igra pri najbolje organiziranem klubu v Sloveniji.

"Lepo mi je tukaj. Začelo se je fenomenalno s tekmami v Evropi. Na zadnjih tekmah mogoče ni bilo najboljše, ampak vseeno verjamem, da bo v nadaljevanju spet steklo," je novinarju Planet TV Roku Kovačiču govoril pred tekmo z Aluminijem, nato pa proti takrat še vodilni ekipi prvenstva prispeval zadetek in podajo. Če ju ne bi, Kidričani ne bi doživeli prvega poraza v tej sezoni, Maribor pa se vodilni Olimpiji ne bi približal na zgolj tri točke zaostanka.

Milanič upa, da bo zadihal tako, kot mora "V kratkem času se je zvrstilo veliko fizično težkih tekem. To je njega in tiste igralce, ki imajo več ofenzivne kakovosti, prisililo k temu, da večino tekme delajo tisto, kar ne delajo tako dobro. Zdaj prihaja domače prvenstvo, kjer bo, upam, zadihal tako, kot mora. Zadovoljen sem, da je zabil," je po zadnji tekmi, domači zmagi Maribora nad Aluminijem (2:1), s katero so vijolice nadaljevale zmagoviti niz, dejal trener Darko Milanič.

Upa, da bo Maribor v nadaljevanju sezone igral še bolje. Foto: Miloš Vujinović / Sportida

"Najbolj me motivira to, da se dokažem v Mariboru. Da prinesem k ekipi to, za kar sem bil pripeljan. Imam ogromno željo po igranju, dokazovanju. To je dovolj, da tudi tukaj pokažem svoj pravi obraz,'' želi pomagati Mariborčanom do novih uspehov. Na osvajanje lovorik se je navadil v Ljubljani, zdaj želi takšen občutek podoživeti še v rojstnem mestu ob Dravi.

Najprej dvigniti raven igre, potem pa ...

Veselje Roka Kronavetra po strelskem prvencu v dresu slovenske reprezentance proti Slovaški. Foto: Žiga Zupan/ Sportida V pogovoru za Planet TV je beseda nanesla tudi na reprezentanco. V Roku še vedno gori želja, da bi še kdaj oblekel državni dres. "Vsak igralec se vidi v njem, če si že imel možnost igrati tam. Bo pa treba dvigniti raven igre in potem razmišljati o tem," razmišlja Kronaveter, ki se dobro spominja najlepšega reprezentančnega trenutka, ko je pred tremi leti pomagal Sloveniji do zmage nad Slovaško. Ravno po njegovem strelskem prvencu in izjemni asistenci Josipa Iličića.

"Jojo je izjemen igralec. Videli smo, da je najina naveza dobro delovala," je pohvalil zvezdnika Atalante, ki ga danes v Zagrebu čaka krstna tekma v ligi prvakov, na kateri se bo pomeril s hrvaškim prvakom Dinamom. In soigralcem iz izbrane vrste Petrom Stojanovićem, včasih enem najbolj priljubljenih Ljubljančanov v Mariboru.