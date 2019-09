Mariboru silni evri, Aluminiju spoznanje, kam spada #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ko bomo enkrat prišli v niz zmag, bomo nezaustavljivi," je pred kratkim sporočil napadalec Maribora Jasmin Mešanović. Če se bo njegova napoved uresničila, bo Maribor kmalu pri vrhu. Po težko prigarani zmagi nad Kidričani, s katero je prvi v tej sezoni zadal poraz Aluminiju, so se vijolice največjemu tekmecu, trenutno vodilni Olimpiji, približale na zgolj tri točke razlike.

"Zmagali smo trikrat zapored v prvenstvu. To nujno potrebujemo. Premagali smo moštvo, ki je bilo prvo na tablici in skozi sezono kaže stabilno formo. Zaradi tega smo zelo veseli," po zmagi nad Aluminijem ni skrival sreče Darko Milanič.

V slabšo voljo ga je spravila le predstava v zadnjih 15 minutah, ko so Kidričani po zadetku Roka Kronavetra za vodstvo Maribora z 2:1 pritisnili na vrata državnih prvakov, a niso našli poti do izenačenja. Takrat so imeli opravka s preveč pasivnimi vijolicami.

"Z zadnjimi minutami ne moremo biti zadovoljni, smo pa lahko s podobo pred tem. Izkazalo se je, da greš z igrišča kot poraženec, če Aluminija ne vzameš resno. Naša priprava je bila takšna, kot mora biti,"je razkril trofejni strateg iz Izole.

Mariborčani so si napolnili žepe

Zlatko Zahović je pred tekmo z Aluminijem dodatno motiviral igralce. Foto: Žiga Zupan/Sportida Pri vrhu razpredelnice se zapleta, saj najboljših pet klubov po uvodni četrtini sezone delijo le še tri točke. To je razlog za dodatno zanimivost prvenstva, ki lahko veseli ljubitelje prvoligaškega nogometa.

Zadovoljstvo Mariborčanov je še toliko večje, saj so si z zmago nad štajerskimi sosedi razdelili kar sto tisoč evrov, kar je pred srečanjem velikodušno napovedal športni direktor Zlatko Zahović. Za naslednje štiri tekme, ki sledijo, si lahko igralci razdelijo še 400 tisoč evrov, klubsko vodstvo pa ima zagotovljeno premijo dveh milijonov evrov ob končnem uspehu, naslovu državnega naslova. Za primerjavo, celotni proračun Aluminija znaša manj kot milijon evrov.

Pustili so srce na igrišču

Jure Matjašič bi v zadnjih minutah skoraj izenačil rezultat, a je njegov strel zadel okvir vrat. Foto: Planet TV "V slačilnici sem dejal fantom, da sem zelo ponosen nanje. Izgubili smo tekmo, a na način, na katerega lahko. Ni razloga, da povesimo glave," je priznal trener Slobodan Grubor. Napadalec Aluminija Jure Matjašič, ki je ob zaostanku z 1:2 zadel okvir vrat, je dodal: "Pustili smo srce na igrišču, pokazali kar nekaj kvalitete in tudi dokazali, da nismo po naključju na tem mestu." Nekdanji slovenski reprezentant je tako poudaril spoznanje, da Aluminij ni naključno tako visoko na lestvici, ampak tja po kakovosti tudi spada.

Mariborčani bodo zmagoviti niz poskušali nadaljevati v sredo v pokalnem tekmovanju, kjer jih ob 16.30 čaka atraktivno gostovanje na Bonifiki pri vodilnem drugoligašu, za katerega igra tudi nekdanji as Maribora Dare Vršič. Uro pozneje se bo v Kidričevem začel pokalni dvoboj osmine finala med Aluminijem in Taborom iz Sežane.