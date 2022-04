Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Boštjan Jeglič je danes izrekel kazni za 32. krog Prve lige Telemach. Največ bosta zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev plačala Koper in Olimpija.

Koprski klub bo moral odšteti 1650 evrov zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, večkratnega žaljivega skandiranja in prižiganja bakel, pri odmeri kazni so upoštevali predkaznovanost.

Ljubljanska Olimpija pa bo zaradi podobnih razlogov - nešportno in neprimerno vedenje navijačev, večkratno žaljivo skandiranje, predkaznovanost - plačala 1000 evrov kazni.

Milejšo kazen je dobila Mura, ki bo plačala 250 evrov.