Kazni za Muro in Maribor

Derbi prejšnjega kroga Prve lige Telekom Slovenije med Muro in Mariborom, ki se je na igrišču razpletel z 1:1, je zaradi navijaških strasti postregel tudi s kaznima za oba kluba. Slabše so jo odnesli gostje iz Maribora, ki bodo plačali 2.150 evrov, Mura pa 1.100 evrov.

Kot so danes sporočili iz Nogometne zveze Slovenije, je Mura kazen dobila zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, uporabe pirotehničnih izdelkov, na igralno površino odvrženih bakel, žaljivega in neprimernega skandiranja navijačem nasprotne ekipe ter razvitja transparenta s provokativno vsebino. Kot olajševalno okoliščino so šteli pisno izjavo kluba.

Vrhunci dvoboja v Murski Soboti:

Vijoličasti so si kazen prislužili zaradi podobnih prekrškov: zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, uporabe pirotehničnih izdelkov in metanja bakel na igrišče, žaljivega in neprimernega skandiranja navijačem nasprotne ekipe ter za žaljivo izražanje o NZS. Pri izreku kazni so pri zvezi upoštevali predkaznovanost kluba.