Karić okrepil Domžale

Slovenski nogometni prvoligaš Domžale je svoje vrste tudi uradno okrepil z mladim branilcem Svenom Šoštaričem Karičem. Ta je v zadnjem mesecu že vadil z ekipo in odigral nekaj prijateljskih tekem, so sporočili iz kluba. Karič je podpisal dvoletno pogodbo.

"Veselim se novega poglavja v moji karieri, hkrati pa sem zelo ponosen, da sem postal del rumene družine. Že pred prihodom v Domžale sem slišal veliko dobrega o tukajšnjem načinu dela in organiziranosti kluba, v zadnjem mesecu pa sem se o tem lahko tudi sam prepričal," je dejal Karič.

Ta je prepričan, da je to pravi korak zanj. "Zato sem še toliko bolj motiviran. Zelo sem željan dela in napredka, z Domžalami pa je moj cilj doseči čim več - tako v obeh slovenskih tekmovanjih, kot tudi na evropski ravni," je povedal 21-letni nogometaš, ki se najbolje znajde na položajih levega bočnega in osrednjega branilca.

Karič je nogometno pot začel v mlajših selekcijah Maribora, od koder se je pred dvema letoma preselil k Derby Countyju. Pri nekdanjem angleškem prvoligašu je nastopal za rezervno moštvo, izkušnje pa je v vmesnem času nabiral tudi pri angleškem nižjeligašu Braintree Townu. Mladi nogometaš je v preteklosti branil barve vseh mlajših slovenskih reprezentančnih selekcij, v tem letu pa je bil vpoklican tudi v mlado izbrano vrsto Slovenije.

Domžale že v četrtek čaka prva tekma 1. kroga kvalifikacij za evropsko ligo, ko bodo gostovale pri malteškem Balzanu, prvoligaško sezono pa bodo začele prihodnjo nedeljo, ko bodo gostile velenjski Rudar.