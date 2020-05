Zamisel navijačev, nad katero so pri Muri navdušeni #video

Slovenski nogometni prvoligaši že nekaj časa mirujejo in čakajo, kdaj bodo odgovorni prižgali zeleno luč za nadaljevanje sezone 2019/20, v kateri je Mura tako v prvenstvu kot v pokalu še v igri za Evropo. V Murski Soboti medtem prenavljajo stadion Fazanerijo, čeprav vedo, da navijačev na njem še nekaj časa ne bo. Privrženci edinega prekmurskega prvoligaša so ob krizi, ki bo udarila tudi po klubski blagajni, klubu pripravljeni priskočiti na pomoč.

Mura je, ko se je v prejšnji sezoni vrnila med prvoligaše, močno poživila Prvo ligo Telekom Slovenije in predvsem njen obisk. S povprečjem 3.016 gledalcev na tekmo je bil stadion Fazanerija drugi najbolj obiskan v slovenski ligi, tik za mariborsko nogometno trdnjavo, ki sliši na ime Ljudski vrt.

Tudi v tej sezoni je zgodba podobna, le da je obisk stadiona v Murski Soboti za odtenek manjši (2.806).

V času, ko je zaradi pandemije koronavirusa nogometno dogajanje v Sloveniji zamrznjeno, pri Muri sicer ne mirujejo. Potem ko so lani na stadion namestili reflektorje, so zdaj sredi druge faze prenove Fazanerije. Nanj nameščajo nove stole, urejajo travo, končali pa so tudi gradnjo televizijskih stolpov.

Navijači Mure so spet dokazali, da spadajo med najbolj zveste v državi. Foto: Mario Horvat/Sportida

Navijači bi kupovali vstopnice, čeprav ne smejo na stadion

"Ti vsebujejo tudi studio in novinarsko sobo. Kar zadeva stole, naj bi bili končani že ta mesec, tako da bo imel stadion črno-belo podobo," je za Planet TV povedal Robert Kuzmič, predsednik Mure. Tretjino letnega proračuna kluba pokrije denar, ki ga dobijo od prodaje vstopnic, hrane, pijače in klubskih artiklov.

Tega denarja zdaj, ko nogometa ni, in tudi pozneje, ko se bo še nekaj časa zagotovo igral brez prisotnosti gledalcev, seveda ne bo, a so navijači Mure že našli rešitev, kako svojemu ljubljenemu klubu pomagati.

"Dobil sem že nekaj klicev. Predvsem navijaške skupine Black Gringos in tudi nekaterih drugih navijačev, ki imajo zamisel, da bi, čeprav na stadion ne bodo mogli priti, kupili vstopnice in nam tako pomagali," je razkril prvi mož Mure. Takšne navijaške podpore se je seveda razveselil tudi njen trener.

Ante Šimundža je v Fazaneriji zelo priljubljen. Nič čudnega, saj je tudi uspešen. Foto: Mario Horvat/Sportida

Evropa? Bilo bi super, ampak ni nuja.

"Odlična gesta in še en dokaz, kakšna je povezanost med Muro in njenimi navijači," je povedal Ante Šimundža, ki je v prejšnji sezoni z Muro pristal na četrtem mestu prvenstvene lestvice in jo popeljal v Evropo.

Vrata te imajo Prekmurci odprta tudi v tej sezoni, saj so trenutno na petem mestu, v evropske pokale pa se lahko prebijejo tudi skozi pokalno tekmovanje. V njem je v polfinalu, v odsotnosti Maribora in Olimpije pa je v družbi drugoligašev Radomelj in Nafte ter tekmeca iz prve lige Aluminija morda celo prvi favorit za drugo pokalno lovoriko v klubski zgodovini in prvo po zdaj že daljnem letu 1995.

"Ne bo katastrofe, če se ne uvrstimo v Evropo, saj nismo odvisni od nje, bi bila pa seveda lep dodatek," je o tem povedal Kuzmič. "Odvisno je od kluba, kako bo rasel v prihodnosti. Še kaka sezona bo morala miniti, da bomo lahko odkrito napadli Evropo ali pa morda še kaj več," pa je na to temo dejal Šimundža, ki je lovorike že osvajal na klopi Maribora in se z njim uvrstil tudi v ligo prvakov.