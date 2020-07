Green Dragons razgrajali, Mandarić mirno zapustil stadion

Kako so neodločen rezultat 2:2, po katerem je Olimpija dokončno izgubila upanje, da bi osvojila Prvo ligo Telekom Slovenije, sprejeli pripadniki Green Dragons? In kakšen je bil odziv predsednika Milana Mandarića po zadnjem sodnikovem pisku v Celju?

Najbolj glasni in zvesti privrženci Olimpije, pripadniki navijaške skupine Green Dragons, niso imeli vstopa na celjski stadion. Zmaje so bodrili izpred stadiona, navijali v gostinskem lokalu, po koncu srečanja pa je prišlo do fizičnega obračuna s policisti. V zrak so poleteli stoli, nekateri navijači ljubljanskega kluba so obležali po tleh.

Predsednik Milan Mandarić je živčno spremljal dvoboj na častni tribuni, po koncu tekme, ki mu je prinesla veliko razočaranje, saj je ostal brez državnega naslova in priložnosti v kvalifikacijah za ligo prvakov, pa je mirno v družbi Sebastjana Cimirotića, ki je bil prav tako velik optimist pred srečanjem, odkorakal s stadiona.

Odziv Milana Mandarića po koncu srečanja v Celju:

Pred dvobojem je bil prepričan, da bo Olimpija premagala Celjane in se povzpela na prestol, na koncu pa se mu načrt, čeprav so se Ljubljančani dvakrat vrnili v igro, niso posrečili.

Veselje Green Dragons med srečanjem po zadetkih Olimpije: