Iličića ne bo proti Olimpiji, Hrvat prepričal Mariborčane

Sklepno dejanje pokalnega tekmovanja bi v Sloveniji težko postreglo z večjim spektaklom. Večni derbi med Olimpijo in Mariborom predstavlja največ, kar ponuja slovenski klubski nogomet. Pestro bo tako na zelenicah kot tudi tribunah. Zmaji bodo v Celju pod vodstvom Alberta Riere iskali pot do dvojne krone, vijolice pa do lovorike, ki bi jim dala zagon za naslednjo sezono. Tudi v njej bo Mariborčane vodil Damir Krznar, ki je tako navdušil vodstvo kluba, da je podaljšal pogodbo do leta 2026. Za slabšo novico, kar se tiče štajerskega tabora, je poskrbel Josip Iličić, saj bo primoran izpustiti dvoboj.

V knežje mesto se bodo v soboto valile kolone ljubiteljev nogometa iz dveh največjih slovenskih mest. Tisti iz Ljubljane so prejšnji mesec že proslavljali naslov državnega prvaka, zdaj pa se jim ponuja nepozabna priložnost, da bi zbirko lovorik še podvojili in v glavnem mestu Slovenije nazdravljali še pokalu.

''Ne smemo pozabiti, da je nogomet šov. Potrebujemo ljudi, saj igramo za njih,'' se še zadnjega večnega derbija v tej sezoni veselil Albert Riera. V bogati karieri je odigral nič koliko velikih tekem, v tej sezoni, krstni, kar se tiče samostojnega vodenja ekipe, pa praviloma tiste, ki so bile najbolj pomembne, z Olimpijo ni izgubljal. Ker pa ima pokal svoje zakonitosti, zlasti ena finalna tekma, katere noče nihče izgubiti, ostaja Španec še kako previden. ''Ena tekma da lahko veliko, a lahko veliko tudi vzame,'' je mladi trener Olimpije prepričan, kako bodo odločale podrobnosti.

Albert Riera je že izpolnil osnovni cilj. Olimpijo je popeljal do državnega naslova. Zdaj se spogleduje še z dvojno krono. Navijače zmajev najbolj zanima, ali bo po koncu sezone ostal v Stožicah. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zmaji nimajo večjih z zdravstvenim stanjem igralcev, pri Mariboru pa bodo pogrešali dva. Velikana slovenskega nogometa Josipa Iličića, ki bi lahko ob vrnitvi v domači nogometni prostor pri 35 letih sodeloval pri morebitni osvojitvi pokalne lovorike, a v soboto ne bo mogel pomagati. Poleg stegenske mišice ga ovira še tetiva, tako da bo Kranjčan spremljal dvoboj le s tribun.

V zvezni vrsti ne bo tudi mlajšega soigralca Aljaža Antolina, ki bo izpustil finale zaradi poškodbe gležnja. V mariborskem štabu so vseeno prepričani, da bi lahko vijolice vseeno preskočil zeleno-belo oviro. Zmaga nad Muro (3:1) jim je utrdila samozavest, za razliko od Olimpije, ki je z rezervno postavo dan pozneje izgubila proit Radomljam (1:2), pa so imeli na voljo dan več za počitek.

Šuler napovedal prihod novih moči

Damir Krznar je podaljšal sodelovanje z Mariborom do leta 2026. Foto: NK Maribor Trener Maribora Damir Krznar pričakuje praznik nogometa v Sloveniji, v finale pa vstopa z dodatno motivacijo, saj je tik pred njim sklenil dogovor s športnim direktorjem Markom Šulerjem in sodelovanje s klubom, ki bi se izteklo leta 2024, podaljšal še za dve leti. ''Vemo, kje se začne gradnja hiše. Trenerski štab pomeni temelje, zdaj nadaljujemo s postavljanjem drugega dela temeljev, z igralci,'' Korošec, ki skrbi za kadrovsko politiko, napoveduje, kako bi lahko Maribor v kratkem potrdil prihod treh, štirih novincev, hkrati pa zadržal hrbtenico moštva.

Ogledniki tujih klubov bodo imeli v Celju kaj za videti. Pri Olimpiji izstopa nič koliko obetavnih igralcev, med njimi prevladujejo Slovenci Timi Max Elšnik, Matevž Vidovšek, Svit Sešlar in Marcel Ratnik, najboljši strelec zmajev je Mario Kvesić, pri Mariboru pa sta v ospredju najboljši strelec 1. SNL Žan Vipotnik (20 golov) in pa prvi podajalec Marko Tolić (13 asistenc).

Olimpija je v tej sezoni v prvenstvu dobila tri, Maribor pa le en večni derbi. Foto: Sportida

Ko se v finalu pokala, ki poteka v knežjem mestu, pomerita Olimpija in Maribor, zna biti zelo vroče tudi na tribunah. To je dokazal že spektakel iz leta 2019, ko so se zmage veselili Ljubljančani. Takrat so preprečili vijolicam, da bi sezono 2018/19 končali z dvojno krono. Zdaj so v takšni vlogi Štajerci. Imajo priložnost, da sezono, v kateri so neuspešno branili državni naslov, v Evropi pa kot po tekočem traku zapravljali možnost preboja v skupinski del tekmovanja, vendarle končajo z lovoriko. Motivacije ne bo manjkalo v obeh taborih, Maribor, rekorder tekmovanja, pa bo lovil še jubilejni deseti naslov. Prvi po kar osmih sušnih letih!

Začelo se bo ob 20.30, pravico pa bo delil Bojan Mertik.

Pokal Slovenije, polfinale:

Sobota, 6. maj:

Dozdajšnji pokalni prvaki Slovenije:

9 – Maribor

7 – Olimpija

4 - Koper

3 – Gorica

2 – Domžale, Interblock, Mura

1 – Celje, Rudar Velenje

Zgodovina finalnih srečanj pokala Slovenije: