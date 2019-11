Drugoligaši se poslavljajo, Koprčani do jesenskega naslova #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koprčani so jesenski prvaki.

Koprčani so jesenski prvaki. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Nogometaši v 2. slovenski ligi ta konec tedna igrajo 19. krog, zadnjega v jesenskem delu. Doslej vodilni Koper je gostoval pri Nafti 1903 in zmagal s 3:0 ter zadržal dve točki prednosti pred Gorico. Ta je z 2:0 premagala Dravo, uspešen pa je bil tudi tretjeuvrščeni Kalcer iz Radomelj, ki je s 3:0 slavil v Beltincih. V edini nedeljski tekmi se bosta spopadla Brda in Dob.

Nafta : Koper, foto: Blaž Weindorfer/Sportida:

Na drugih tekmah so Brežice z 2:1 premagale Koroško Dravograd, Krka in Bilje sta se razšla z 2:2, Jadran in Krško z 1:1, Fužinar pa je s 3:2 premagal Rogaško.

V nedeljo bo na sporedu še tekma med Brdi in Roltekom Dobom, prihodnji teden pa bodo v sredo, soboto in nedeljo na vrsti še tri zaostale tekme prejšnjih krogov.

Drugoligaški klubi bodo v tej sezoni odigrali 30 krogov. V spomladanskem delu jih tako čaka še 11 krogov.