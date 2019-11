''Prvoligaški'' derbi na Bonifiki, Koper že danes jesenski prvak?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Miran Srebrnič, klubska legenda Gorice, lahko danes popelje Koper do jesenskega drugoligaškega naslova.

Miran Srebrnič, klubska legenda Gorice, lahko danes popelje Koper do jesenskega drugoligaškega naslova. Foto: Vid Ponikvar

Drugoligaški klubi med reprezentančnim premorom ne mirujejo. Danes bodo vstopili v 18. krog, katerega vrhunec predstavlja veliki derbi med vodilnima zasedbama Kopra in Gorice. Izbranci Mirana Srebrniča so v tej sezoni že premagali vrtnice, z današnjo zmago pa bi prednost pred največjim tekmecem povišali na kar osem točk! Edina nedeljska tekma bo v Beltincih. Drugoligaši bodo v jesenskem delu odigrali 19 krogov.

Večina današnjih srečanj se bo začela ob 13.30. Takrat bosta na delu tudi Radomlje in Nafta, ki ju prihodnji mesec čaka prijeten opravek, žreb polfinalnih parov pokala Slovenije. Oba polfinalista pokala, ki sta tako od Evrope oddaljena le dva koraka, na lestvici zaostajata le za primorskima velikanoma, Gorico in vodilnim Koprom. Radomljani bodo na deževno soboto gostili Rogaško, ki je pri repu razpredelnice, Lendavčani pa bodo gostovali na Koroškem v Dravogradu.

Koper v Ajdovščini zmagal z 2:1

Zmagovalca na prvem primorskem derbiju v tej sezoni je odločil Ivica Guberac. Foto: Vid Ponikvar Ob 15. uri se bo začel derbi na Bonifiki. To bo še ena tekma, na kateri bodo Mirana Srebrniča, zdajšnjega trenerja vodilnega drugoligaša Kopra, prevevali mešani občutki, saj bo skušal še drugič v tej sezoni premagati klub, katerega nosi globoko v srcu, saj se je kot igralec in trener zapisal med največje ikone novogoriškega kluba. Če bi Srebrničeva četa premagala Gorico, bi prednost povišala na osem točk in si že zagotovila jesenski naslov, saj bodo klubi odigrali le še dva kroga.

Koper je v tej sezoni že premagal Gorico v gosteh z 2:1. Takrat je bil dvoboj odigran v Ajdovščini, za vrtnice je igral še Etien Velikonja, za Koprčane pa sta v polno zadela Edi Baša in kapetan Ivica Guberac.