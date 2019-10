Gorica z zmago v izdihljajih tik pod vrh

Nogometaši Gorice so na zadnji tekmi 12. kroga 2. slovenske lige v gosteh premagali Brda z 1:0 in se na točko približali vodilnemu Kalcerju iz Radomelj ter se izenačili s Koprom. Edini gol je v 88. minuti dosegel Luka Volarič.

Radomlje so že v soboto le remizirale z Roltekom Dobom z 2:2, čeprav so že vodile z 2:0. Še neporaženi Koper je v gosteh premagal Krško z 2:1, na drugih tekmah so Bilje s 3:0 odpravile Dravo, Rogaška je doma z 1:3 izgubila proti Koroški Dravogradu, Fužinar in Beltinci sta igrala 1:1, Jadran je premagal Brežice z 1:0, Krka pa Nafto s 3:2.

