Domžalsko zasedbo okrepil jamajški napadalec

Devetnajstletnikov prvi klub je bil jamajški Racing United iz Portmora. Biggs je kratek čas nosil tudi dres Portmore Uniteda, Slovenija pa zanj predstavlja prvi izziv na tujem.

🗣 | “Novi soigralci so me odlično sprejeli. Ni enostavno priti v povsem novo okolje, kjer je popolnoma vse, jezik, hrana, družba, kultura, drugače. Gre za pravi izziv, ki se ga veselim.”



Jamajški napadalec Ranaldo Biggs ob podpisu triletnega sodelovanja! ✍🏼🇯🇲 pic.twitter.com/wcBZMtqsy8 — NK Domžale (@NKDomzale) August 13, 2021

"Sem napadalec, zato je moja želja doseči čim več zadetkov. Seveda bo potrebno najprej veliko delati in si po zaslugi dobrih treningov izboriti mesto na igrišču. Na to sem pripravljen in verjamem, da mi bo uspelo," je po podpisu pogodbe dejal Jamajčan.

"V Domžalah sta Jamajko pred časom zastopala že Shamar Nicholson in Kaheem Anthony Parris, zato je klub v domačih krajih zelo dobro poznan. Nadejam se, da bom tudi sam uspešen, ter da bom klubu pomagal po najboljših močeh," razložil Biggs.

